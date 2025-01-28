可愛青蛇年卻是恐怖火蛇年 命理老師憂火災地震引巨變

天干乙已，地支為火，明明是順遂的青蛇年，卻成了恐怖的火蛇年，命理老師譚秀珠以「大地不穩」比喻火蛇年的國運，地震、火災、爆炸等災難不斷，且可能出現「機」瘟。另外，火蛇年出現少見雙立春，爛桃花氾濫，提醒民眾保守為宜，多做善事，期盼平安過度此年。

譚秀珠表示，年頭一個立春，年尾又有一個立春，火蛇年罕見出現雙立春，這代表整個社會將充斥著外遇、桃花劫等情色熱聞，提醒藝人、網紅、醫師、政治人物小心行事，不要精蟲衝腦，否則將引來偷拍、爆料等煽色腥醜聞。此外，在雙立春的影響下，是非多、離婚多、結婚少，台灣少子化困境更為嚴重。

譚秀珠為國運占卜，得到答案，前景堪慮，本掛為「地山謙」、「雷水解」、「坤為地」，農作物收成不好，各行各業在艱難中求生存。民眾日子過得辛苦，容易出現口舌之爭，與人爭吵、鬥毆，引發訴訟。另需嚴加防範火災、爆炸，才能降低傷燙傷風險，財產受損。

譚秀珠以「凶年」來比喻火蛇年，大地、重要人物均可能出現巨變，其中以地震最令人擔憂。由於火蛇年太陰化忌，大地不穩，地質變動，位移凹陷，恐出現強烈地震，造成山崩，電力中斷，屆時房價將明顯下滑，政府必須透過紓困，挽救房地產。

譚秀珠提醒，民眾應該多做善事，心存善念，凡事保守，不可冒進，遇到災厄時，才能化險為夷，度過難關。此外，政局混沌，重大弊端將一一被揭發，可能影響經濟發展，盼望朝野冷靜，以蒼生為念。

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