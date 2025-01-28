命理老師：火蛇年三生肖桃花煞不斷 小龍女渣男纏身

火蛇年且雙立春，外遇、緋聞、爛桃花等煽色腥事件恐不斷，許多人運勢不佳，連連破財，命理老師譚秀珠、張傳揚提醒，進入蛇年，屬鼠民眾最怕遭到蛇咬，容易破財。不過，屬狗者擁有好桃花，貴人相助，可得把握在蛇年談場戀愛，應可修成正果。

今年哪些生肖，財運最佳？命理老師張傳揚特別點出了前三名，分別為猴、牛、兔。

屬猴者：適逢龍德、天德星高照，財運旺，好運到。

屬牛者：吉星高照，不管是正財、偏財，均有不錯斬獲。只要多做善事，財運更旺。

屬兔者：受貴人相助，財運亨通，但不能死守兔子窩，愈動愈旺，最好多至外面走動，累積人脈，才會遇到更多貴人。

至於財運不好的前三名生肖，分述如下：

屬鼠者：老鼠最怕蛇，到了火蛇年，更應謹慎，否則容易破財。切記今年不要參加喪禮，也少去醫院探病，否則可能大破財。

屬豬者：因沖太歲，恐有小人做妖、拖後腿，保守為宜，不建議購屋、購屋，以及重大投資，以免財盡人衰。

屬馬者：因病符入命關，必須多注意身體，今年少至醫院探病，不做重大投資，才能少賠。

人人愛桃花、正緣，張傳揚表示，火蛇年最佳桃花的三大生肖為狗、龍、虎。

屬狗者：今年一整年都遇到好桃花，擁有好人緣，且有貴人相助，在感情世界裡春風得意，更有自信，建議好好談場戀愛，有望順利脫單。

屬龍者：吉星入命關，龍男充滿自信、魅力，龍女則宛如自帶光芒，拍照時不用開美肌，就有好氣色，喜迎好事。

屬馬者：馬男擁有好桃花，順風順水，正能量隨身。不過，馬女則應提高警覺，避開爛桃花，否則容易遇到超級渣男。

至於爛桃花前三生肖，分述如下：

屬牛者：不管男女，事業工作表現不錯，但諸多爛桃花纏身，人紅是非多，小心遭逢桃花劫。

屬龍者：追求者眾多，但龍女務必睜大眼睛，因今年身沾桃花煞，整個人有如渣男「捕蠅燈、捕蚊燈」，很容易遇到劈腿男、花心男，影響正緣。

屬羊者：交友謹慎，只要一沾上桃花，就會衰事連連，形象受損。

在事業運方面，命理老師譚秀珠表示，兔、蛇、雞為火蛇年事業運最旺的三個生肖，務必把握難得機緣，加倍努力，登上事業高峰。

屬兔者：財星高照，升官機率大增，職場工作得心應手。

屬蛇者：雖正值太歲，但仍有吉星相伴，只要努力，還是有望升官加薪。

屬雞者：受三和吉星影響，貴人相輔，事業旺，做事順手。

至於事業運最差的三個生肖，分述如下：

屬豬者：沖太歲，有災有禍，且有近憂，易有口舌是非，甚至橫禍、官司纏身。

屬猴者：是非多，且可能面臨官司厄運，火蛇年可能收到眾多罰單，行車時，應嚴守交通規則。建議多至警察局、派出所走動，例如，借廁所，或入內討水喝，藉此過運。

屬蛇者：雖名列蛇年事業運第二名，但受太歲影響，還是可能遭受災厄。建議多吃新人喜糖喜餅，並將喜宴上小物、伴手禮帶在身上。另可多食用彌月蛋糕、雞腿油飯，多沾別人喜氣，藉此過運。

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