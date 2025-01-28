龍蛇交棒 何時出生才是蛇寶寶？ 命理專家說這個時間點

今天是除夕，網路上有人討論，究竟生肖交接的時間點是大年初一，還是立春？今年什麼時間出生才「屬蛇」？命理專家許志泰表示，依照傳統，大年初一開始就屬新生肖，今年1月29日凌晨0時後出生就是蛇寶寶，至於立春影響的是八字而非生肖。

許志泰表示，現在使用的農曆是「陰陽曆」，即同時兼顧月亮及太陽運行的曆法。農曆每個月的長短是看月亮運行，分大小月各30及29日，以此計算一年的長度將不及陽曆一年的365.25天，因此便設計「閏月」，簡單來說就是每19年7閏，陰曆及陽曆才能相穩合，曆法才不致混亂。

至於農曆中陽曆的體現就是「24節氣」，是依照太陽的運行來畫分。立春是24節氣中的第一個節氣，即太陽到達黃經315°之時，約在每年的2月3日至5日之間，表示著春天開始，也是一年的開始。

今年的立春為2月3日22時10分，從此時間點年干支才從甲辰年進入到乙巳年，許志泰說，因此才會有人認為立春才是生肖交接時間點。不過他提醒，傳統曆法中，仍然以大年初一為生肖交接點，立春僅是年干支的交接點。

從傳統的算命方法八字及紫微斗數，分別採用陽曆及陰曆的算法，就可見到這兩種交接點的差別。八字是採陽曆24節氣的排序，以立春點為年干支交接點，立春點後即為新干支；紫微則採陰曆月序，大年初一即為新的一年，命盤中的四化也會因此不同。