2025聚財風水小物TOP 10

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蛇年駕到！別小看家中的小物擺設！只要運用對的風水好物，不僅能招財進寶，還能為生活注入滿滿的福氣與安康。趁著新春到來，讓家裡的氣場升級，讓財運、健康、幸福一起來報到！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點十大受到網友最多討論的聚財風水好物，讓我們為自己開啟一個「蛇麼都第一」的未來。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

NO.10 葫蘆

在東方文化中，葫蘆不僅僅是一種植物，更是一個充滿神祕色彩的傳統符號，葫蘆的諧音為「福祿」，枝莖稱為蔓帶，諧音也叫做「萬代」，因此被視為「福祿萬代」的吉祥象徵。葫蘆的風水作用主要在保健康、化煞以及招福祿，擺在家中或辦公室，能夠化解不良氣場、驅除煞氣，同時還能保護居住者免受疾病和晦氣的影響，而形狀口小肚大的葫蘆也象徵著錢財滿滿，擺放在財位上，可以幫助財源廣進、納財致福。除此之外，葫蘆還可以吸收負面能量、化解人際之間的矛盾或衝突，若在職場上佩戴或擺設，可以幫助你拓展人際關係，在家中則能幫助夫妻和諧。

NO.9 聚寶盆

翻攝／窩在家 All in home、紫南宮

翻攝／窩在家 All in home、紫南宮

在傳統風水學中，聚寶盆是一個大家相當熟知的擺件之一，擁有聚財和招財的寓意，在挑選聚寶盆時，首先要考慮其形狀、材質和顏色，通常以圓形為主，有招財納福的寓意，顏色則以金色或紅色為佳，兩色皆含吉祥喜慶之意，並建議在盆中放入一些硬幣、銅錢、元寶和護身符，可以招來吉氣、帶旺家宅風水。

聚寶盆除了放在家中的財位上之外，也可以放在保險箱、存錢筒、收銀機、錢櫃的上下左右接觸的位置，有聚財、聚氣的效果；但要特別注意，盡量避免擺在空氣過於流通的地方，導致無法聚氣。

NO.8 虎爺

翻攝FB／采禾寶 龍宮舍利

翻攝FB／采禾寶 龍宮舍利

虎爺在民間信仰中象徵著招財、鎮宅、驅邪、守護兒童的神力，並被視為武財神和城隍爺的坐騎，掌管著財庫，能為信徒招財進寶，同時也能鎮守家宅、保佑平安，讓財運安穩不散，因此許多商家或有財富需求者，都會虔心供奉虎爺，期盼能帶來豐厚的財運。

不過若無法定期在家中祭祀，或是對相關禁忌和禮儀不夠了解，則不建議在家供奉虎爺，因為可能導致供奉不敬，信徒需要考量個人的經濟能力和時間精力選擇是否在家中擺放虎爺。

命理師蔡上機指出，使用陶土瓷或銅器製成的虎爺是最為適宜的，兩者材質都是需要經過千度溫度去焠鍊燒成，會吸收強大的能量於成品物器之中，若能24小時用投射燈（屬火，2025的生氣招財能量）投射，也能讓2025年的招財效果更為加乘。

NO.7 貔貅

ChatGPT

ChatGPT

貔貅是中國傳說中吉祥招財的神獸，以財為食且沒有肛門，財富只進不出，因此從古至今，人人都相信祂能招財納福，甚至還能轉禍為祥。貔貅在風水中也佔有相當重要的地位，祂的形態威猛，有鎮宅、擋煞和避邪的功效，在家中請上一尊貔貅，可以成為家中的守護神，保佑家運亨通、全家平安；不過命理專家江柏樂強調，貔貅在擺放之前需先 並讓其咬符咒，才能發揮最大功效。

注意，在佩戴貔貅手鍊前，有幾個禁忌，像是避免說「買」貔貅飾品；避免長時間閒置不佩戴；避免強光或光線反射；經期、孕期、小孩、老人不宜佩戴；貔貅經過開光後，只有主人可以碰觸，切勿將已經開光過的貔貅再轉贈給他人。

NO.6 元寶

翻攝／小院Small courtyard 手作花．雜貨Zakka

翻攝／小院Small courtyard 手作花．雜貨Zakka

外觀似小船的元寶，有著「財富滿載，順流而來」的寓意，除了能夠帶來繁榮與富足，還能象徵生意興隆、財庫穩定，自古以來就被視為招財進寶的象徵，透過正確的擺放和使用，就能夠吸納財氣；金元寶也是少數可以放在神案上的風水吉祥物，招財聚氣的效果也會更好，不過，要注意不能擋住神靈，放的不能比神像高。

命理師蔡上機建議，元寶最宜選用天然水晶、陶土瓷、銅器等素材做成的，具有製作過程的能量，放在家中或辦公室的「東方」生氣（財位），即可幫助2025年啟動財運。

NO.5 招財手鍊

翻攝／Marketplace

翻攝／Marketplace

招財手鍊是一種相當常見的風水飾品，以象徵財富的材質，如黃水晶、鈦晶製成，便能吸引財富能量，幫助提升財務運勢；黑曜石則能帶來穩定的能量，提升自信心與行動力，也具有化解負面能量的功效；金曜石可以幫助佩戴者平衡氣場，穩定情緒；綠幽靈能夠幫助事業財運發展，吸引正財運。

市面上的招財手鍊琳瑯滿目，大家一定要根據自身需求挑選，使用前記得先消磁，浸泡在粗鹽水30分鐘，或是到寺廟過香爐3圈。另外，招財手鍊切記不能戴在擦屁股的手，以免吸收到穢氣。

NO.4 招財貓

翻攝／初心菓寮、錢得貓DerCat

翻攝／初心菓寮、錢得貓DerCat

最討喜的吉祥物非招財貓莫屬，模樣可愛，更是象徵財運的開運擺設。招財貓起源於東京世田谷的豪德寺，擁有四百多年的歷史。然而，擺放招財貓可是大有學問，必須先依照自身需求選擇適合的款式，每種顏色都有不一樣的含意，舉右手的被認為是雄性貓咪，代表招財進寶及生意興隆；而舉左手的則是雌性貓咪，代表廣結人緣、招來好運。

招財貓通常被擺放在明顯的位置，不論是放於家中或商店，都盡量選擇靠近門口的位置，若把招財貓放於店舖內，不建議放在收銀機上面，可能會帶來阻擋財源的反效果；切記不要將招財貓對著廁所，因為廁所屬於污穢地方，會大大削弱招財貓的功效。

NO.3 植栽

植栽是許多人用來增強財運、提升居家能量的擺設選擇，象徵富貴、繁榮與事業成功，同時還能美化空間並淨化空氣，營造舒適且充滿生機的氛圍，有助於穩定內心和吸引好運。招財植栽的種類非常多，像是寓意「招財進寶」的金錢樹、具有化煞招財作用的綠蘿、生命力極強且象徵財富穩定的黃金葛、適合穩定家庭財運並帶來祥和的萬年青、用於催旺事業運的富貴竹等等。

其中最受歡迎的招財樹，又稱發財樹，象徵財富滾滾來，外型大氣穩重，有利於提升家居或辦公環境的財運，適宜放在陽光充足的位置，命理專家江柏樂則建議放在家中的北方或是東方，靠近大廳或辦公室的入口處，以迎接財氣進門。

NO.2 水晶

翻攝／水晶龍藝品

翻攝／水晶龍藝品

自古以來，水晶除了製成高貴的配飾，也被拿來用作重要的開運物，水晶經過數百萬年的自然形成，具有穩定而強大的能量場。在許多文化傳說中，水晶被視為神聖的物品，具有辟邪、保護和增強運氣的作用，像是女團BLACKPINK成員Jennie、維多利亞貝克漢或是歐美歌手Adele等名人都表明過自己對水晶的熱愛，也相信水晶具有療癒身心的功效，在許多表演上都曾公開佩戴過；不過水晶的種類分成許多種，下方介紹幾個最多人討論的水晶種類：

黃水晶：被稱為「財富之石」，能聚財、提升正財與偏財運。

綠幽靈水晶：象徵事業穩步成長，幫助累積財富並提升工作效率。

紫水晶：增強智慧與直覺，幫助抓住機會並化解負面能量。

茶晶（煙晶）：穩定財氣、避免漏財，適合增強耐心與理性決策。

白水晶：作為「能量之母」，放大財運能量並淨化負面氣場。

紅寶石水晶（石榴石）：提升活力與積極性，助於快速行動來實現財富目標。

NO.1 發財金、錢母

農曆新年期間，許多人會前往廟宇祈求神明庇佑，其中一個常見的習俗就是求取錢母與發財金。錢母是一種經過神明加持的特殊發財金，象徵財富的種子，核心精神在於「以錢滾錢」，被視為事業與財運的開運工具，但切勿將錢母出售或轉讓他人，否則等同於放棄了神明祝福，極為不敬。

發財金則是一種象徵性的金錢物品，通常在寺廟或廟宇祈福時領取，用以招財進寶和旺盛財運。兩者在領取後，均需妥善保存，放置於錢包、財位或保險箱內，以期能量持續帶來好運與財富增長；不同之處在於發財金有「借」的概念，象徵神明所賜的財富，需於翌年如數奉還；錢母則是紀念性的物品，通常屬於永久保存。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月22日至2025年01月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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