金蛇年四生肖財運旺 小年夜至元宵中大獎財位看這

2025年木蛇年春節連假已至，許多民眾會購買彩券、樂透試試手氣，希望能一夜致富，命理師楊登嵙說，今年有猴、羊、龍、狗財運特別旺，若在加上尋找每日旺財方位去買彩券、刮刮樂，或許就有機會迎接財神。

命理師楊登嵙說，今年台彩除了推出新款刮刮樂外，也會加碼大樂透、威力彩等彩券獎項，今年當然也沒缺席且還繼續推高加碼紀錄，大樂透、賓果賓果從1月24日起至2月12日頭獎連續20天開出，創史上最長開獎天數，一路開獎至2月12日元宵節，其中大樂透將送出「春節大紅包」480組100萬元、「春節小紅包」800組10萬元，等於春節期間購買一張大樂透就可以對獎3次。

楊登嵙說，生肖屬猴、羊、龍、狗財運特別旺，容易得到財神爺的眷顧，可以搭配小年夜至元宵節的旺財方位，不管當天在家裡或飯店，以當天居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩券行購買彩券或刮刮樂，就有機會遇到財神爺。

楊登嵙舉例，若2月1日是住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方的彩券行購買彩券或刮刮樂。