2025十大算命方式大公開　冠軍不是擲筊？

台灣算命、占卜為何這麼夯？

農曆新年即將到來，除了揮揮衣袖告別自己的2024年，還有更多人好奇充滿希望的2025年會是什麼模樣？不論是感情、家庭、事業還是金錢，迷航的時候，算命、占卜便成為港口燈塔，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，帶你來盤點台灣人最熱衷的算命方式究竟有哪些。

說到台灣，絕對不能不提起命理文化，從街頭巷尾的算命攤到網路上的占卜專家，隨處可見人們追尋命運指引的身影，無論是重要的職涯選擇、婚姻大事，還是日常的趨吉避凶，星座、塔羅牌、紫微斗數、八字命盤等成為台灣人尋求幫助的重要管道。如今科技日新月異，網路上不僅擁有線上占卜服務，甚至還能透過ChatGPT指點迷津，不分老中少世代都深陷在算命的魅力之中。

小編今天除了要帶大家了解台灣人熱衷的算命方式，同時也要提醒大家，算命、占卜均只能做為輔助參考，如果真的遇到無法解決的問題，還是要尋求正當管道、即時求助唷！

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

No.10 生肖姓名學

示意圖／Pexels

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小孩收到父母給予的第一份禮物便是「姓名」！姓名不僅承襲爸爸或媽媽的姓氏血脈，更象徵家人對於孩子的祝福與厚望，因此取名可說是馬虎不得。姓名學結合傳統文化與數理分析，考量名字筆劃數、音韻及排列方式影響性格和命運，生肖姓名學另將12生肖屬性與姓名結合、調整，藉此達到補運、改運效果。長大成人後，也有部分民眾為了改變自身運勢，藉由姓名學方式進行改名。

有網友曾在PTT女人版發文，透露命理老師建議改名助運，因為費用高昂所以原PO很猶豫，因此想詢問其他人的建議。部分網友表示，「覺得很衰的時候，改名可以煥然一新的感覺」、「現在的你對自己並不滿意，只要你改完有勇氣有底氣去改變現在的狀態就會變好」。

No.9 生命靈數

示意圖／Pexels

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生命靈數結合數字與宇宙能量，計算方法非常簡單，只要將自己的西元出生年月日所有數字分開相加，最後會得出1到9其中一個數字，每個數字代表一種生命能量，並揭示個人性格特質、潛在才能與人生方向：例如數字1為「創始數」，象徵領導力，數字4為「執行數」，代表務實安全，數字7為「幸運數」，善於挖掘真相等，生命靈數也成為探索自我、解決困惑的工具之一。

先前有網友在個人IG分享「用生命靈數算出，你的另一半是怎樣的老公」，沒想到短片曝光後反應熱烈，不僅累積破千人次按讚，上百名網友也紛紛留下自己的出生年月日尋求解答，「好準啊」、「看起來每個1號人都是好老公耶」、「老公是2號，可是沒有幫我安排什麼」，也有人歪樓回應，「有沒有太太版本的」、「有娶哪個老婆最幸福嗎」、「嫁給每一個不同生命靈數的老公，都很好啊，每個數字都看過，會有人說不好的嗎」。

No.8 易卦

《易經》（《周易》）為中國古典文獻，不僅是算命工具，同時也掌握世間萬物運行狀態，以陰陽變化、八卦理論為基礎，透過卜卦方式預測人生吉凶運勢，「易卦」則是以乾、震、坎、艮、坤、巽、離、兌等八宮卦象組合成六十四卦，每卦皆有特定象徵意義。進行易卦算命時，通常會採用擲銅錢或竹籤，產生卦象對應經文解釋，再去分析當事人當下狀況與未來發展。

Dcard有許多卡友針對《易經》卜卦現身說法，「中文系有開《周易》，老師教我們用五十支筮草卜卦，個人覺得神準，但我解的卦比較是建議跟方向」、「中文系+1，上學期有修《易經》課，學了點皮毛，覺得有準，而且《易經》真是本好書XD」、「國中補習班老師會，他有說是一位高人教他的，也不求他拜師，就說跟我老師有緣，希望他能讓大家了解自己來世上的使命，很多人都給他免費算過，都很準，也不用法器之類的，三個錢幣即可算」。

No.7 紫微斗數

紫微斗數起源於中國傳統命理學，以中國古代天文學、陰陽五行、天干地支為基礎，藉由出生年月日時、出生地點推算出命盤，解釋命宮、財帛宮、夫妻宮、事業宮等12個宮位，可以拿來分析個人命運、性格特質和人生運勢。由此可知，紫微斗數注重整體命運規劃與平衡，找到吉凶禍福、事業高低、婚姻狀況等，幫助算命者認識個人優劣勢，提供不同階段應對挑戰的建議。

隨著紫微斗數發展越來越健全，現在只要在Google搜尋紫微斗數就能馬上測算，讓不少人對於紫微斗數躍躍欲試，「紫微斗數基本上世界上沒有兩個人會有完全相同的排列組合，看了一下自己紫微斗數分析後，不僅毛骨悚然，準確到非常誇張，回顧人生出生到現在似乎都在紫微斗數歸類的軌道上，相去不會太大」、「講個性和行為滿準的，會發現原來自己天生就有這樣的優缺點」、「我也覺得這蠻準的，不過我不是指預測未來準，是個性、家庭狀況、朋友、人際關係、學業學習等等蠻準的」。

No.6 抽籤擲筊

示意圖／flickr

台灣人每逢過年過節都有到寺廟拜拜的文化，其中擲筊求籤更是成為與神溝通的重要管道：先在心中默念想要詢問的問題，接著拿取兩塊紅色半月形的木筊，連續3次擲出聖筊（木筊呈現正、反兩面）表示獲得神明允許，進一步獲得神明對於人生疑難雜症的提點，如果看不懂文言文籤詩，也可以拿去給廟方人員進行解籤。舉例來說，像是台北艋舺龍山寺、霞海城隍廟、台中樂成宮都是拜月老聖地，台北行天宮、文昌宮、台南孔子廟則是祈求金榜題名廟宇，都會有人專程前往求籤。

一名網友曾以「求職拜行天宮真的超靈！！」為題在Dcard發文，原PO透露自己是社會新鮮人，2019年恰好犯太歲，又待在自己不喜歡的公司，加上主管沒有積極找人替補空缺，於是原PO選擇在還沒到職一年之際辭職，最後朋友拖他去行天宮拜拜求籤，才順利在一個月後找到滿意的工作，「真的是先兇後吉，講的狀況基本上跟我自身差不多，解籤人員也會給我一些建議」，同時釣出其他人分享經驗，「第二次去求籤，一樣的問題不知道該做什麼感到迷惘想要指點，結果籤詩要我腳踏實地。本來抱持著找不到正職工作了的想法，就在現在的公司繼續當工讀就好，結果這個禮拜收到錄取通知」、「今年應屆畢業生路過，找工作的時候真的大推去行天宮走走」。

No.5 手相、面相

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

每個人與生俱來的面相不同，自然而然就會擁有不同的人生運勢！手相算命主要觀察手掌的紋路，像是生命線、智慧線、感情線等，還有掌丘、手指形狀與厚度，分析一個人的運勢與健康概況；面相著重於臉部五官，包含額頭、眼睛、鼻子、嘴巴和下巴等形狀與比例。星座命理專家Kit Shum（沈劼楠）曾透露，耳朵代表青春時期（14歲以前）運勢，額頭代表青年時期（15至30歲）運勢，眉毛代表健康和名譽，眼睛代表智慧，鼻子代表能力與社會地位，鼻子顏色則代表財運，嘴巴代表愛情和物慾。除了手相、面相，骨相也是熱門算命方式之一。

最近有網友在IG上分享GPTs商店推出多款AI面相算命，包含占卜大師、面相醫美微整形、面相大師以及AI看面相，只要提供相關資料就能回答出個人運勢，甚至可以根據預算給予整形建議。IG短片曝光後不僅吸引上千人次瀏覽，觀眾也好奇留言，「看完立馬測測看，太有趣了吧」、「直接先存下來哈啊哈哈啊，上課無聊的時候就來實測」、「哈哈感覺很好玩耶！我也要來體驗」。

No.4 塔羅牌

示意圖／Pexels

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如果單純想要問一件事情的發展，非常推薦你可以試試看塔羅牌！塔羅牌是一種源自於歐洲的占卜工具，分為大阿爾克那22張和小阿爾克那56張，78張牌都有獨特的圖案和意義，例如「愚者」象徵新開始、「戀人」代表愛情、關係和選擇。問卜者提出內心的問題，塔羅師則根據問卜者抽取的卡片組成三張牌陣、十字牌陣等，牌陣中的位置與牌面組合會影響解讀結果；不過塔羅牌並非是預測使用，主要是揭示個人內心世界，啟發並引導，進而解決真正的問題。

AI工具的盛行也帶動「望遠鏡塔羅牌」占卜風氣，只要註冊後每日可免費詢問3個問題，問題越詳細就會收到更有趣的答案，引發其他網友熱烈迴響，「我有用過，真的覺得蠻準的」、「問身體健康狀況、人格分類，感覺都很準確」、「我自己覺得跟我之前請人家幫我算的解析差不多，而且也會給我一些建議跟鼓勵，真的對於近期狀態沒有很好的我有很大的幫助」，不過也有網友表示，「問了幾個問題感覺都有準到，但嘗試用用看火烤模式就感覺變得好像文不對題，還是我問問題的方式錯了」。

No.3 八字命盤

說到台灣最著名的算命方式，絕對少不了「八字算命」！四柱八字是中國傳統命理學的重要方式，以個人出生年月日時為基礎，天干地支組成年柱、月柱、日柱、時柱，每柱一干一支，共四干四支，亦即我們所熟知的「八字」，每個字代表金、木、水、火、土的陰陽五行元素，還有傷官、食神、正官、七殺、正財、偏財、正印、偏印、劫財、比肩等「十神」，藉由八字盤判斷身強、身弱，解析每個人的性格、運勢及人生方向，提供問卜者有關事業、財運、感情及健康的建議，經常被使用於結婚、創業與風水選擇。

先前有網友曾在PTT上詢問「現在結婚還有人在合八字嗎」，原PO表示父母的年代都會合八字看適不適合結婚，「不過根據爸媽分享好像也沒有聽過什麼八字不合就真的說不結婚案例XD現在信仰更多元有點好奇結婚還是會合八字嗎？」對此不少鄉民留言反饋，「傳統長輩還是會合，由不得你」、「不會合合不合但是還是會算結婚日子，現在拿八字是用來算結婚日期的」，還有網友表示，「合八字的都離婚了，更何況不合的XD」、「有沒有合有差嗎？結婚是兩個人互相才過得下去跟八字無關」、「能找到另一半就阿彌陀佛了，還合什麼八字」。

No.2 占星

韓國人流行MBTI，台灣人則風靡星座運勢！「占星算命」就是一種以天文學與神秘學為基礎的預測方式，根據星座排列與行星位置解析其性格特質與命運走向，另外也可以從太陽星座、月亮星座與上升星座，分別了解自己的核心特質、內在情感、外在形象，占星師透過星座命盤解析，問卜者也能從中找到關於愛情、事業、健康或人際關係的解答，成為當今在台灣蔚為流行的占卜管道。

舉例來說，像是台灣國師唐綺陽創立臉書粉絲團「唐綺陽占星幫」，在直播中講解12星座運勢，往往都能激起許多網友共鳴，「聽了雞皮疙瘩」、「射手座在線等待指點迷津」、「聽完老師分析，我會更注意職業傷害，對於進帳的部分沒錯！我1宮的地方很多，社會教導我不如意都要藉由情商表達」、「好準我從5/10工作到現在都還沒休假」、「老師說得對，太陽雙魚、上升金牛，私下還是容易被影響，半夜哭哭」。

No.1 風水

YT／網路溫度計 DailyView

許多人都會趕在農曆新年搬家、入新居，不過在此之前，大多數人相信良好的風水能促使正能量流動，帶來財富、健康與幸福，所以免不了聘請風水專家進行鑑定工作。風水算命結合環境學與命理學，由風水師根據業主生辰八字並參考當地特徵，藉由羅盤星辰、指針確定方位吉地，接著調整裝潢顏色、家中佈局、傢俱擺設等，化解煞氣之餘還能提升運氣。風水不僅能用在房屋宅邸，還能應用於店鋪、寺廟、墓地等處，此外也會特別挑選動土、動工、搬遷或下葬的良辰吉日。

先前《網路溫度計DailyView》單元「我家有點事」曾邀請命理大師簡少年針對小資族租屋環境進行風水解析，引發許多觀眾關注，「看完這集覺得好像我家也有一堆問題欸」、「原來壁痕也是風水的一部分」、「這集好實用！！我家也有開門見灶的問題」、「馬上想辦法讓冰箱不要開門看到」、「一開始以為簡少年在後面開冷氣，結果是在量方位」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月22日至2025年01月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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