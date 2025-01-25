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過年哪些星座財運最旺？金牛客人暴增賺翻、這星座買彩券「隨便都中」

聯合新聞網／ 12talks
圖為買獎券中大獎示意圖。圖／AI生成
圖為買獎券中大獎示意圖。圖／AI生成

馬上就過年了，很多人在過年期間都會小賭一下，也有很多人會玩刮刮樂，要有個美好的開始。以下幾個星座在過年期間，超級有有財運，這些星座不妨在新年期間買刮刮樂、彩券，甚至和親友打牌，可能都會有意外收獲。

雙子座／中了彩券

雙子座在新年期間容易會有突如其來的財運，可能是一些賭博的，最容易是無心插柳，在陪朋友家人去玩的時候，自己買了一張，剛好就刮中了。自己去買的反而還沒有那麼好運氣。無心的反而為你帶來財富。

金牛座／客人變多

金牛座2025年都有不錯的財運，除了源於自己的穩定收入外，過年期間會多了很多不同的收入，可能是因為被客人推廣，讓你先在過年期間賺了一波人氣。再來是很多在過去進行的投資有可能會有所斬獲。尤其是自由業的金牛座，突然間會多了很多慕名而來的新客人。

獅子座／眼光獨到

獅子座屬於那種眼光獨到的類型，可能平常沒有在玩刮刮樂，但一眼就會選中那個中獎的彩卷，同樣的事情可能在投資的眼光，例如股票之類，都會有別人不看好，但你眼光獨到賺錢的機會。

天蠍座／無比幸運

天蠍座幸運之神正在你的身上向你招手。最明顯的是你的能力被大大的重視起來，可能會有公司欣賞你的能力，你所到之處都會感受到別人對你的友善，面試的工作都會成功。這時候你會感到你的日常無比的幸運。

魔羯座／直覺致富

魔羯座有點是避開所有不好的事情，你的直覺力在年後大大提升，總有種聲音提醒你的去路，可能未必會為你帶來快速的財富，但這些的決定，方向，將會在不久後給你帶來效益。不妨好好聆聽自己內在的聲音，這是通往更多的財富的鑰匙。

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