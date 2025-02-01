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2025容易成功的星座！ 牡羊想創業、他「技能早點滿」順勢看見商機
2025年因為星象的改變，所以是屬於比較「變動」的一年。星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享2025只要努力就會成功翻倍的三的星座，建議參考太陽星座和上升星座。
Top3 牡羊座／適合創業 個人品牌
2025年是變動的一年，主星會換宮位，牡羊座就會迎來土星跟海王星兩顆客人。在這兩顆星的助力下，牡羊座在今年很適合創業、衝刺夢想，只要種下這顆希望的種子，今年很容易有好的回饋，對未來也很有幫助。
Top2 天蠍座／運勢突破 資源整合
冥王星是天蠍座的守護星， 2025年冥王星會移動到水瓶座的宮位，這也代表一個世代、一個大環境的改變。天蠍座想要成功就要多關注新局勢的變化，也要有能力整合現在放眼未來，今年的成功率會大大加倍。
Top1 摩羯座／升級技能 適應變化
摩羯座的個性是比較堅持、有恆心的，經過長期個性下累積的技能跟經驗，在2025年全新、充滿變化的大環境中，只要懂得抓住機會，持之以恆，盡快適應變化，成功的機會就會大大增加。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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