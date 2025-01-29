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大年初二禁忌多別踩雷！ 別做這事「沖掉一年份財氣」

國外怎麼過年？這些招財方法超特別 1習俗台灣也掀流行

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蛇來旺！3星座有意外驚喜 獅子逢凶化吉、他買彩券隨便都會中

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為彩券中獎示意圖。圖／AI生成
圖為彩券中獎示意圖。圖／AI生成

2025蛇年到，許多星座運勢也慢慢顯現了，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享2025會有意外之喜的三個星座，請參考太陽星座和上升星座。

Top3 天蠍座／身體老毛病獲得改善

天蠍座從2023到2024一直都很忙碌，有好的發展但相對的也付出了一些代價，尤其是健康的代價。到了2025年，天蠍座的健康意識會 提高，也比較容易遇到好的醫生與正確治療的方向，也會有更多時間休息，讓身體恢復。

Top2 獅子座／遭遇考驗 逢凶化吉

獅子座遇到不順遂的事情其實不用太擔心，雖然現在看起來是崩潰的，但這其實是推動你轉換的時期，都是新的機會。獅子座日後來看這些事情，會覺得自己因禍得福。

Top1 牡羊座／意外之財 讓人驚喜

一直有好表現的牡羊座，會發現近期容易被其他人會看到你的努力，甚至有一些你意想不到的合作機會找上你。甚至是過年期間，可能買個樂透、刮刮樂，也容易有一些意外之財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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