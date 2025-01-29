12星座「不喜歡自己星座」排行榜：摩羯不滿太樸實 巨蟹不想被當媽媽　

射手座是挑戰者，水瓶座是與眾不同，雙魚座則是愛做夢。每個星座都有不同的特質，都是根據星座的守護星以及所屬的分類（陰陽、元素、性質）等因素所塑造而成的。日本媒體網站「占TV」分析「不喜歡自己的星座特質」，來看準不準吧！

第12名：水瓶座—「我就是天才！」

「古靈精怪的天才」「博愛且自由的靈魂」，這些特質讓水瓶座感到十分自豪。他們樂於展現自己與眾不同的一面，並持續散發獨特光芒。

第11名：獅子座—「我就是太陽！」

獅子座對自己的描述十分滿意，無論是「高貴自信的女王」還是「威嚴的獅子」，他們都感到光榮。

第10名：天秤座—「帥氣但有點懶？」

天秤座的形象是「都市感、美男美女」，因此很少對自己星座有意見。即使對「猶豫不決、懶散」的缺點有共鳴，也只是輕輕帶過。

第9名：射手座—「冒險王形象很好啊！」

射手座對自己「冒險王」或「亞馬遜女戰士」的形象感到興奮，但對於「不負責任、自我中心」的負面描述則不太滿意。

第8名：雙子座—「看得很開！」

雙子座擅長自嘲，對於「善變、騙人高手」等特質，他們能輕鬆一笑：「好像有點準呢！」然後迅速釋懷。

第7名：牡羊座—「也沒那麼嚴重吧！」

牡羊座雖然承認自己有急性子和好勝心，但每次看到星座描述，都會憤憤不平：「寫這些的人真想踢飛！」

第6名：處女座—「挑毛病、太多事！」

處女座被視為「挑剔大師」，善於挑毛病或斤斤計較，這樣的形象讓處女座頗感無奈。不過，對於「處女」這個名稱，他們倒是非常喜歡。

第5名：雙魚座—「夢太多？」

雙魚座的特質包括「依賴性強、愛幻想、樂於自我犧牲」，某些描述甚至讓人聯想到精神不穩定的形象。雙魚座會在玩著奇幻RPG時自嘲地皺眉：「一直活在幻想世界裡？」

第4名：金牛座—「牛太遲鈍了！」

金牛座常被形容為「動作慢、固執不通融」，這讓不少金牛座無法喜歡自己的星座。他們認為自己不是笨重的老牛，而是靈巧的小羊。

第3名：巨蟹座—「我不是媽媽！」

巨蟹座經常被形容為「母親」，因其位於情感的象徵宮位，又由代表包容的月亮守護。不過，巨蟹座本人對這種定位不太認同。「12星座的媽媽是什麼意思？」他們會抱怨說。此外，巨蟹座也與「胃」相關，常被描述為「愛吃鬼」，這也讓他們頗為不滿。「又愛吃又像媽媽，太過分了！」巨蟹座的憤怒就此達到頂峰。

第2名：天蠍座—「執著過頭了吧……」

許多天蠍座在提到自己的星座時，會遇到旁人露出驚訝或過度關注的反應。這是因為天蠍座的特質被描述為「熱情且善妒，執著到底」「沉默且神秘」，頗具個人色彩。對天蠍座來說，這種刻板印象可能讓人感到困擾。然而，正因為這份神秘與執著，天蠍座才擁有無與倫比的魅力。學會為自己的星座感到驕傲吧！

第1名：摩羯座—「太樸實無趣了……」

摩羯座中有許多人表示不喜歡自己的星座，原因是「過於樸實」。翻開摩羯座的性格詞典，裡面滿是「認真、努力家、踏實、現實主義、謹慎、耐心、工作狂、能忍受孤獨」這類關鍵詞，彷彿形容一個毫無趣味的「乏味人」，難怪會引發不滿。不過，摩羯座的這份樸實，隨著歲月沉澱，最終會轉化為成熟且深刻的魅力。步入中年以後，摩羯座往往會更喜歡自己的星座特質。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。