12星座「假日沒計畫就受不了」排行榜！牡羊座無法安靜待著 雙魚可以躺床一整天
農曆春節要到了，工作之餘，假日總是令人期待，尤其是長達9天的連假。你會如何度過假日呢？是什麼也不做，悠閒地消磨時間，還是塞滿各種計畫？日本媒體網站「占TV」揭曉「假日沒計畫絕對受不了！」的星座排行榜。看看你的星座是否上榜！
第12名：雙魚座
假日對雙魚座來說，就是用來消除平日疲憊的時光。他們不會安排任何活動，只想待在床上休息，一整天躺在被窩裡就是最幸福的假日過法。
第11名：巨蟹座
天生喜愛家的巨蟹座，在假日幾乎不會主動安排外出，覺得在家才是最舒服的選擇。
第10名：金牛座
熱愛動植物的金牛座，假日通常會陪伴寵物或享受園藝活動，以悠閒的方式度過。
第9名：獅子座
因為懶散的個性，獅子座的人更喜歡在家中悠閒地度過假日。
第8名：射手座
射手座性格隨興，假日的行程要到當天才會確定。如果心情不佳，可能會選擇窩在家裡隨意看電視渡過。
第7名：天蠍座
喜愛獨處的天蠍座，假日通常選擇獨自旅行或在居酒屋中享受一個人的時光。
第6名：水瓶座
水瓶座因為擁有眾多興趣，假日總是沉浸在興趣活動中。
第5名：雙子座
由於人際圈廣泛，雙子座的假日約會早在數月前就已經排滿了。
第4名：天秤座
喜歡與人交往的天秤座，假日的行程通常被聚會安排得滿滿的。
第3名：牡羊座-無法安靜待著
積極好動的牡羊座，在假日根本無法安靜待在家中。清晨便開始行動，簡單吃過早餐後就出門了。無論是開車兜風、購物還是運動，只要想到什麼就立刻付諸行動。即使遇到店家休息的情況，他們也不會介意，直接轉向其他目標地繼續愉快的假日行程。
第2名：摩羯座-浪費時間是不允許的
「時間就是金錢」是摩羯座的座右銘。假日怎能容許自己發呆到一天結束？待在家裡時，摩羯座通常會閱讀大量書籍或準備考取資格證書。此外，他們也不會在假日隨便對待飲食，反而會利用充裕的時間，製作複雜且精緻的料理，讓假日過得充實無比。
第1名：處女座-行程總是滿滿的
擅長規劃行程的處女座，即使是假日也不會選擇悠閒度日。假日早晨依舊準時起床，完成早餐和打掃後，便開始如完成任務般處理一項項安排。即使有空閒時間，也會用來準備明天的工作，充分利用每分每秒，直到一天結束。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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