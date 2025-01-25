快訊

千萬富翁是你嗎？11-12月統一發票千萬特別獎號開出「13965913」

羽球／「完美打法+高超技術」！丹麥球王安賽龍想和小戴交換球技

要特別注意！年節中最「凶運」3大生肖 化解方法一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

12星座「假日沒計畫就受不了」排行榜！牡羊座無法安靜待著 雙魚可以躺床一整天

聯合新聞網／ 綜合報導
你會如何度過假日呢？是什麼也不做，悠閒地消磨時間，還是塞滿各種計畫？ 圖／ingimage
你會如何度過假日呢？是什麼也不做，悠閒地消磨時間，還是塞滿各種計畫？ 圖／ingimage

農曆春節要到了，工作之餘，假日總是令人期待，尤其是長達9天的連假。你會如何度過假日呢？是什麼也不做，悠閒地消磨時間，還是塞滿各種計畫？日本媒體網站「占TV」揭曉「假日沒計畫絕對受不了！」的星座排行榜。看看你的星座是否上榜！

第12名：雙魚座

假日對雙魚座來說，就是用來消除平日疲憊的時光。他們不會安排任何活動，只想待在床上休息，一整天躺在被窩裡就是最幸福的假日過法。

第11名：巨蟹座

天生喜愛家的巨蟹座，在假日幾乎不會主動安排外出，覺得在家才是最舒服的選擇。

第10名：金牛座

熱愛動植物的金牛座，假日通常會陪伴寵物或享受園藝活動，以悠閒的方式度過。

第9名：獅子座

因為懶散的個性，獅子座的人更喜歡在家中悠閒地度過假日。

第8名：射手座

射手座性格隨興，假日的行程要到當天才會確定。如果心情不佳，可能會選擇窩在家裡隨意看電視渡過。

第7名：天蠍座

喜愛獨處的天蠍座，假日通常選擇獨自旅行或在居酒屋中享受一個人的時光。

第6名：水瓶座

水瓶座因為擁有眾多興趣，假日總是沉浸在興趣活動中。

第5名：雙子座

由於人際圈廣泛，雙子座的假日約會早在數月前就已經排滿了。

第4名：天秤座

喜歡與人交往的天秤座，假日的行程通常被聚會安排得滿滿的。

第3名：牡羊座-無法安靜待著

積極好動的牡羊座，在假日根本無法安靜待在家中。清晨便開始行動，簡單吃過早餐後就出門了。無論是開車兜風、購物還是運動，只要想到什麼就立刻付諸行動。即使遇到店家休息的情況，他們也不會介意，直接轉向其他目標地繼續愉快的假日行程。

第2名：摩羯座-浪費時間是不允許的

「時間就是金錢」是摩羯座的座右銘。假日怎能容許自己發呆到一天結束？待在家裡時，摩羯座通常會閱讀大量書籍或準備考取資格證書。此外，他們也不會在假日隨便對待飲食，反而會利用充裕的時間，製作複雜且精緻的料理，讓假日過得充實無比。

第1名：處女座-行程總是滿滿的

擅長規劃行程的處女座，即使是假日也不會選擇悠閒度日。假日早晨依舊準時起床，完成早餐和打掃後，便開始如完成任務般處理一項項安排。即使有空閒時間，也會用來準備明天的工作，充分利用每分每秒，直到一天結束。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

國定假日 星座

延伸閱讀

龍年封關日看漲！蛇年12星座財運排行「TOP1是他」遇貴人投資大賺

三星座以食為天！吃不到美食會生氣…雙魚用吃療癒、他只吃最好的

「6星連珠」今遇6.4強震！命理師預言：未來7天沖到4星座當心這些事

情侶吵架最強剋星！3星座天生冷靜又懂得自癒　摩羯只想「說完了嗎」、水瓶「吵完要吃火鍋嗎？」

相關新聞

12星座「假日沒計畫就受不了」排行榜！牡羊座無法安靜待著 雙魚可以躺床一整天

農曆春節要到了，工作之餘，假日總是令人期待，尤其是長達9天的連假。你會如何度過假日呢？是什麼也不做，悠閒地消磨時間，還是塞滿各種計畫？日本媒體網站「占TV」揭曉了「假日沒計畫絕對受不了！」的星座排行榜。看看你的星座是否上榜！

2025十大算命方式大公開　冠軍不是擲筊？

遇到心中無法解開的難題，大多數人會選擇線上或線下算命、占卜，不過究竟台灣人最喜歡的算命方式有哪些呢？

每日星座運勢／摩羯購物前先列清單 掌握錢財流向

2025-01-25牡羊座短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。【整體運】閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己

三星座習慣下半身思考？牡羊愛玩、第一名外表高冷「滿腦子18禁畫面」

所謂食色性也，性慾這件事人人皆有，但有些人卻特別強烈。旺好運分享，「這些星座原來會下半身思考」，快看看這些人是誰。

懶到不行！3大星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、第一名回貼圖不錯了

LINE是一種通訊方式，當今生活中很常使用。當訊息被收到或已讀時，會讓人鬆一口氣，不過，有些朋友即使已經讀過訊息也不回，甚至從來不回。日本媒體「占TV」列出有3大星座正是如此，懶到不想回，讓人相當懊惱。

三星獨坐 - 武曲…不是我愛錢 而是浪漫不值錢！

真正影響坐命者人生的另一關鍵因素，則是「身宮」的所在。既然是武曲單守，沒有其他主星同宮，主要能影響單純、直率、短慮的武曲，就屬身宮的主星了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。