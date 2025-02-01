12星座像什麼動物？雙子是健談的鸚鵡 射手像馬一樣奔馳、像貓一樣的是他

12星座各有與自己相像的動物，可以透過接觸這些動物，或是收集與牠們有關的物品，能增強力量，或是帶來開運的效果。日本媒體「占TV」也曝光了各自的動物代表。

牡羊座：龍

能飛翔於空中、噴吐火焰的龍，與「火」元素密切相關，自然是牡羊座的象徵動物。傳說與神話中，龍英勇善戰的形象，與富有競爭心的牡羊座十分相似。無論是神話故事、繪畫，還是以龍為主題的飾品，都多不勝數。收藏這些龍相關的物品，可以讓你也擁有龍的力量，開啟幸運之門。

金牛座：牛

金牛座的象徵動物是牛。金牛座表面上溫順平和，但實際上非常固執且不服輸。牛也展現了母性的溫柔與剛強的陽剛特質。收集與牛相關的小物件或裝飾品，或是佩戴牛的飾品，可以增強金牛座的溫柔與堅毅，提升運氣。

雙子座：鸚鵡

擅長與人溝通的雙子座，性格健談，喜歡享受對話。與此對應的動物是能模仿人類語言的鸚鵡。若想開運，養鸚鵡當然是一個選擇，但難度較高。可以透過欣賞色彩繽紛的鸚鵡照片，也能帶來開運效果。

巨蟹座：甲殼類動物

巨蟹座的象徵動物是蟹。蟹的堅硬外殼象徵著保護自己的領地，這與巨蟹座容易築起防護牆、自我保護的特質相似。巨蟹座也具有家庭觀念，對親人充滿關愛。與親密的人一起享用美味的蟹料理，能讓心情更加平和溫暖。

獅子座：貓科動物

獅子座的象徵是充滿威嚴與華麗氣質的獅子，屬於貓科動物。無論是參觀動物園觀賞獅子，還是飼養貓咪或造訪貓咖啡館，都能感受到貓科動物的自信與高貴氣質，進一步增強自信。

處女座：寵物

寵物能撫慰人心，帶來療癒感，這與處女座樂於助人的特質相符。若居住環境不允許飼養寵物，也可以將狗、貓或倉鼠等自己喜歡的動物主題小物擺在身邊，從中獲得力量。

天秤座：鴿子

象徵和平的鴿子自古以來就被認為與天秤座相關。天秤座追求和平，不喜歡爭鬥。在典禮或儀式上看到白鴿振翅飛向天空，會讓心情開朗舒暢。到公園觀察野鴿，也是一個不錯的選擇。

天蠍座：昆蟲

天蠍座的守護星冥王星象徵著死亡與重生，而昆蟲經歷脫皮和變態，與此概念不謀而合。新藝術時期的工藝品中，蜻蜓、蜜蜂、蝗蟲等昆蟲常被作為設計主題。欣賞美麗的昆蟲照片或藝術品，有助於提升運勢。

射手座：馬

射手座如同射出的箭一般，直奔遠方，這使得馬成為其象徵動物。射手座充滿好奇心，渴望探索各地。收集與馬相關的飾品或小物，不僅能提升運氣，還能讓你展現如馬般的優雅氣質。

摩羯座：山羊

摩羯座的象徵動物是山羊。它一步步穩紮穩打，即使是險峻的岩山也能成功攀登。野生山羊既堅韌又剛強。到牧場觀察悠閒的山羊，不僅能撫慰心靈，還能從中汲取力量，增強運勢。

水瓶座：候鳥

作為風象星座的水瓶座，天性不喜靜止，喜歡隨心所欲地遷徙。候鳥因乘風遷徙各地而與水瓶座息息相關。收集鳥類主題的飾品或欣賞候鳥的照片，能幫助你展翅高飛，探索更廣闊的世界。

雙魚座：海豚

與水密切相關的雙魚座，若能在海邊生活，會感到無比幸福。海豚作為與人類關係密切的海洋哺乳動物，與富有同情心的雙魚座十分契合。欣賞海豚的表演或擺放海豚造型的小物，都能讓你更善於表達情感，增進人際關係。

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