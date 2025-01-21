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12星座新年開運色這樣穿！幸運色系+幸運水晶「點蛇成金」

聯合新聞網／ 澤誼老師
天秤座新年幸運色是粉紅色，幸運水晶則是粉晶。圖／AI生成
天秤座新年幸運色是粉紅色，幸運水晶則是粉晶。圖／AI生成

馬上就要過農曆年了，除了吃吃喝喝、領紅包，當然也要在新的一年討個好彩頭！除了居家環境大掃除，你知道選對專屬顏色和幸運水晶，也能為你的運勢加分嗎？今天就來偷偷告訴你，12星座在新的一年，該如何利用顏色和水晶，讓自己運勢紅不讓！

【牡羊座】

總是充滿活力、衝勁十足的你，紅色系絕對是你的幸運色！熱情如火的紅色，就像你的個性一樣耀眼！想要讓行動力再上一層樓，可以選擇紅瑪瑙，幫助你平衡衝動，在事業和生活中都能更有魄力！

【金牛座】

對於生活品質十分講究的你，最適合溫暖又療癒的大地色系，像是綠色、棕色，讓你感到安心舒適。想要提升財運，可以選擇綠幽靈，它們能帶來穩定能量，讓你在投資理財上更精準！

【雙子座】

機靈多變的你，最適合藍色系，的思緒容易快速轉動，需要藍色的能量幫你平穩！海藍寶有助於清澈思緒，提升直覺和洞察力，也能替你帶來更和諧的人際關係。

【巨蟹座】

溫柔敏感的你，最適合柔和的銀白色，帶給你安全感和溫暖。溫潤的月光石是你的守護石，能安定情緒，提升直覺力，讓你更容易感受到身邊的愛與關懷，因此比較不容易胡思亂想，滿足於現狀的幸福。

【獅子座】

自信耀眼的你，當然要選擇閃耀的金色系，展現你的王者風範！太陽石可以增強你的領導魅力和自信心，讓你成為人群中的焦點，吸引更多機會！

【處女座】

追求完美的你，最適合純淨無瑕的白色系，讓你保持思緒清晰，做事更有條理。白水晶可以幫助你淨化負面能量，保持心情平靜，追求完美的同時，也要補充能量，在工作和生活中都能更加順利。

【天秤座】

優雅迷人的你，最適合受歡迎的的粉色系，讓你散發你的好人緣！粉晶是你的愛情幸運石，可以帶來好人緣和甜蜜的愛情，讓你的人際關係更加和諧，不管是用在關係跟人際職場，都是非常萬用的。

【天蠍座】

神秘莫測的你，最適合很有靈性的紫色系，搭配你喜歡保持一種獨特的感覺。黑曜石可以有保護的作用，以及幫助你看清真相，做出明智的決定。

【射手座】

熱愛自由的你，最適合充滿希望的綠色系，讓你保持樂觀和開朗的心情。綠松石可以擴展你的視野，帶來旅行和學習的好運，讓你的人生充滿更多可能性！

【摩羯座】

務實穩重的你，最適合沉穩的灰色系，讓你展現專業和可靠的形象。黑瑪瑙或煙晶可以增強你的事業運和執行力，幫助你在職場上更加順利，步步高升。

【水瓶座】

特立獨行的你，最適合充滿未來感的金銀色系，讓你展現獨特的個人魅力！黃鐵礦蘊含著強大的穩定能量，能有效促進左右腦的協調運作，讓理性思維與感性直覺達到完美平衡。

【雙魚座】

感性夢幻的你，最適合溫柔的薰衣草紫色系，讓你靈感滿滿，總是能做最好的決定。紫水晶可以增強你的直覺和靈感，讓你更容易實現願望，替你生活帶來各種幸運以及最好的決定。

新的一年，想要讓運勢更上一層樓嗎？試試看利用專屬色系和幸運水晶，為自己帶來好運和正能量吧！但也要記得，開運小物只是輔助，最重要的還是保持積極的心態和行動力，才能真正掌握自己的運勢喔！

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 水晶 紅包 農曆過年

澤誼老師

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