「6星連珠」今遇6.4強震！命理師預言：未來7天沖到4星座當心這些事

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，1月21(今)日六星連珠，對運勢影響很大。「六星連珠」指的是太陽系中的火星、木星、金星、土星、天王星及海王星，當六星連珠發生時容易造成恐慌、壓力、地震、災害。有四星座本週要小心謹慎。

第一沖雙子

雙子座的人需要特別注意自己的身體健康。如果過去有舊疾或隱疾，這段時間可能會復發或出現新的健康問題。建議雙子座的人在這段時間多關注自己的身體狀況，有任何不適應立即就醫。

第二沖金牛

金牛座的人要格外注意出行安全。這段時間可能會增加交通事故或意外跌倒的風險。建議金牛座的人在外出時保持警惕，謹慎駕駛，注意腳下安全。

第三沖牡羊

牡羊座的人要提防小人和謠言。這段時間可能會有不實的八卦或流言出現，影響人際關係。此外，如果身邊有人發生爭執或不愉快，最好保持中立，不要貿然介入。

第四沖雙魚

雙魚座的人在財務方面要特別謹慎。這段時間進行股票或基金投資可能會有套牢的風險。同時，在購物時要記得貨比三家，避免買到價格過高的商品。

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