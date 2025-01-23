三星獨坐 - 武曲…不是我愛錢 而是浪漫不值錢！

在「三星獨坐」的基本介紹中，我們提到了紫微、武曲、廉貞的單星獨坐僅有一種組合，因此它們既不屬於「雙星組合」的討論範圍，也不屬於「主星同位素」。

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而三顆星曜獨坐時，命宮三方必有天府及天相，這種組合有個挺稱頭的稱號，叫做「府相朝」。

「府相朝」(天府及天相在三方)之所以被古人視為相當不錯的結構，是因為作為「衣食之星」的天府及天相，分別位於官祿宮及財帛宮，象徵「衣食無虞」。用「衣食之星」來支撐命宮，自然寓意不愁吃穿。

如果以現代的觀點來分析：天府及天相被視為保守、穩定的組合，行事作風穩健不躁進。然而，此生是否真的能兌現「衣食無虞」，仍取決於命宮三方四正的實際組合以及四化、祿存、煞星的排列與結構。

這三顆獨坐的星曜，對宮必有貪狼，三方必有天府及天相。從某個層面來看：這樣的命盤組合顯示坐命者在人際關係上活躍，喜歡新鮮刺激，抓到機會就想表現自我；但在行事作風則相對保守，是這類組合的基本個性。

武曲星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 武曲星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

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- 兄弟宮必有天同: 手足的個性較溫吞，比較好命；有的乖乖聽話，有的肩不能挑、手不能提。坐命者通常要多勞、費心照顧手足，或是在經濟上提供協助

- 財帛宮必有廉貞: 理財方法需要花一些心思，花錢模式帶有喜惡隨心的傾向；努力賺錢、避免投機取向才是上策

- 官祿宮必有紫微: 注重自己在工作事業上的成就與形象，具有競爭力及責任感，並希望能有受人尊重的成果

- 田宅宮必有天機: 搬家頻率較高，好動不常在家，居住環境吵雜、紛亂，容易與鄰居起糾紛

- 父母宮必有太陽: 可以得到父母的關心、呵護、寵愛，童年的物質生活不虞匱乏；旺地太陽，則與父母的緣分較深、相處時間較長；落陷太陽，則彼此緣分較淺

辰戌位的武曲

從命盤的結構上來看，辰戌位的武曲是個頗為耐人尋味的組合。

在一般的觀念中，「殺破狼」必然在三方，是基本認知；所以推演出「殺破狼的組合」坐命，必然一生運勢起伏。

畢竟從個性(命宮)、用錢方式(財帛宮)、做事手法(官祿宮)的面向來看，都是由「殺破狼」主導，「平靜的小日子」就不會是坐命者的人生目標。

除了「殺破狼」必然在三方之外，由於星曜排列的規律，「紫武廉」也必然出現在三方。

「紫武廉」在三方主導，所推演出的個性與行事風格，有別於「殺破狼」的運勢起伏，就是一種保守與沈穩的風格。

而辰戌位的武曲，雖然三方不見「殺破狼」，但是破軍在福德宮，貪狼在遷移宮，七殺在夫妻宮。

這種配置，與天府、天相的結構頗為類似，「殺破狼」位於外在較難直接觀察的「強宮」，讓坐命者的個性呈現一種「外弛內張」的特質，外在看似保守，內在卻有強烈的控制慾望。

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從實際的論命經驗來分析，坐命者雖然重朋友、講義氣，交際手腕拜遷移宮有貪狼之賜，也不算太差。但是一旦踩到武曲的「雷點」，反擊的力道也不容小覷。

那麼「雷點」是什麼？

不外乎是忘恩負義、恩將仇報，要不就是金錢方面的糾葛。坐命者即便在諸多條件對自身不利的環境下，亦會伺機反擊。

辰戌位的武曲所在的盤型，是紫微與天府同宮所構成的紫府盤。因為紫府盤的十二宮內都有主星，一般認為，紫府盤坐命者的行事風格比較容易觀察，人生走勢比較好預測。

這種「比較容易觀察」與「比較好預測」，是建立在不同盤型的相互比較基礎。

相反的例子則是紫微與七殺同宮所構成的紫殺盤，共有四個空宮。意味著紫殺盤的坐命者在許多人生面向，受到環境、機遇的影響較大；自身在空宮的面向，主導力量較差。既然容易受到環境與機遇的影響，則意味著「不易觀察」與「較難預測」。

而當命盤是紫府盤的結構，那麼「紫府過旺反主孤」的紫微天府同宮，勢必位在坐命者的某個宮位，以一種「過旺」的方式產生影響。

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用白話文來解釋，「過旺」即會造成一種「實際狀況與預期結果」的巨大落差。對辰戌位的武曲來說，「過旺」所影響的是坐命者的官祿宮。

例如，原本坐命者的事業如日中天，財富傲人，卻因決策錯誤，導致一連串的負面連鎖反應，最終事業土崩瓦解、黯然收場。

或是學有所成，本來預期要在工作事業上大放異彩。但是在實際工作後，表現不如預期，或是受限於工作性質，無法發揮坐命者應有的實力，只能長期委身於不符期望的工作。

官祿宮的「紫府過旺」，或許是個不利因素，讓坐命者的職涯無法一路順遂，需要經過沈潛或蟄伏，才能得以開展。但也可能是沒有居安思危、長遠佈局，導致事業如骨牌傾倒般地一路崩壞。

然而，真正影響坐命者人生的另一關鍵因素，則是「身宮」的所在。既然是武曲單守，沒有其他主星同宮，主要能影響單純、直率、短慮的武曲，就屬身宮的主星了。

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如果命身同宮，坐命者的個性相對單純，全由命宮主星武曲來主導。「賺錢」就會成為人生的主要目標，不談願景，不看風景，只看「錢」景 。有錢一切好說，沒錢一切免談！

如果身宮主星是貪狼，坐命者的特質就會與「武曲貪狼」同宮極為類似。

一個為錢汲汲營營、個性缺乏變通性的桃花絕緣體(武曲)，配上了善於見風轉舵，魅力十足，電死人不償命的桃花發電機(貪狼)，星性與人格特質的矛盾，影響著當事者的內心及行為。

坐命者在年輕時並不容易處理自我內在個性與需求的矛盾，常有進退失據，搞不清楚自己到底要什麼的情況。

如果身宮主星是七殺，坐命者的特質就會與「武曲七殺」同宮極為類似。

在人際關係的經營與溝通上顯得吃力。主觀強、固執己見，喜歡接收明確清楚的訊息，對於拐彎抹角的人事物一律敬謝不敏，言行舉止一派大剌剌的風格，有時甚至略帶粗魯。

也因為性子急，武曲七殺在行動力、執行力上展現驚人的效率。衝勁十足、注重績效、忠於職守，不達目的絕不罷休。但也容易因為實質利益的得與失，與他人起衝突。

如果身宮主星是破軍，坐命者的特質就會與「武曲破軍」同宮極為類似。

「不假思索」就成了坐命者個性中最大的罩門。花錢買東西，不假思索，所以只要喜歡了就買。花錢投資，不假思索，所以只要覺得有搞頭，不用精算成本、效益與衡量風險，錢就投下去了。

原本個性中武曲的誠懇勤奮，被破軍的率性與衝勁所掩蓋，像是破軍的個性在獨力主導，讓坐命者成了不會轉彎及減速的脫韁野馬。

如果身宮主星是紫微天府，坐命者的個性中也會帶有「武曲天府」的特質。

有威嚴、架子大、脾氣也大，主觀意識強、不太容易接受別人的意見或想法。注重實質利益與對價關係的組合，雖然也重情義，但是難免給人精打細算、過度注重物質的感覺。

至於如何克服身宮「紫府過旺」的隱憂，則是坐命者的人生課題。

如果身宮主星是廉貞天相，坐命者的命身宮組合即兌現「財與囚仇」的格局。

坐命者容易為了追求金錢財富而招惹麻煩與是非。而麻煩與是非則含括人生的各種面向: 與人起爭執、糾紛，或是犯刑、惹上官司是非，甚至為了追求財富以致失去健康。

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