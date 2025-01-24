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懶到不行！3大星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、第一名回貼圖不錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
有三星座的人特別懶的回訊息。聯合報系資料照／記者張議晨攝影
有三星座的人特別懶的回訊息。聯合報系資料照／記者張議晨攝影

LINE是一種通訊方式，當今生活中很常使用。當訊息被收到或已讀時，會讓人鬆一口氣，不過，有些朋友即使已經讀過訊息也不回，甚至從來不回。日本媒體「占TV」列出有3大星座正是如此，懶到不想回，讓人相當懊惱。

第三名：牡羊座／對別人的訊息不感興趣

雖然牡羊座的人性格積極，給人回覆很快的印象，但其實他們是意外的LINE懶人。原因在於，他們並不算細心，也不太在意別人的事情。他們常常在看到訊息後想著「等等再回吧」，然後就忘得一乾二淨。自己的訊息會期待對方回應，但對別人的話題，則容易已讀不回，讓對方感到鬱悶。

第二名：射手座／不想被LINE佔據時間

討厭被束縛的射手座，不管是一對一還是群聊，都不希望LINE占用他們的時間。他們傳完想說的話後，就會立刻關掉應用程式。他們認為回覆訊息很麻煩，因此常用貼圖應付；而對於不需要回覆的訊息，會直接已讀不回，他們只會檢查通知，不會特地回覆。

第一名：金牛座／只回貼圖也不錯了

金牛座在LINE上的交流只追求最低限度，他們不喜歡浪費時間，對於無意義的對話特別反感，除非是非常重要的事情，金牛座通常不會主動發訊息。此外，金牛座一旦專注於某件事情，就容易忽略周圍。當工作繁忙時，即使有LINE訊息，也可能完全沒注意到，甚至幾周都不會回覆，這種情況屢見不鮮，能回你一個貼圖，就已經算不錯了，請心存感激吧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

LINE 射手座 牡羊座 貼圖 金牛座

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