今天入大寒 4生肖注意神經緊張 男女都要「補腎」

今天進入「大寒節氣」，也是全年24節氣中最後一個，命理師楊登嵙說，此節氣不論男女，都要「補腎」，注意禦寒保暖，另外有牛、馬、羊、雞，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，問題不大。

命理師楊登嵙說，今天清晨4時1分進入「大寒」節氣，有農諺「大寒三白定豐年」、「大寒見三白，農人衣食足」，三白意指下三場大雪，由此可知，農家忌諱在大寒節氣天晴無雪，在此節氣宜養腎，腎被古人稱為是「命門」，而且養腎不是男性需要，女性也需注意，天氣寒冷，寒氣通於腎，寒邪首先侵襲的就是腎，所以此節氣不分男女，都需留意。

楊登嵙說，此節氣養腎可吃黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物，另外杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，都有補腎益腎作用。

他說，此節氣健康要注意的生肖是屬牛、馬、羊、雞，會有神經緊張的傾向，一些病痛，在所難免，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心，出差或外出旅行要留意「安全第一」，不要作危險性的運動，以免樂極生悲。

他建議，現代人普遍晚睡，不過冬季夜長日短，人們也應適當調整作息時間，最好等到太陽升起後再起床。有些人因工作，不得不天沒亮就起牀，那更應盡量早睡。在冬季，最好能在晚上11點（子時）之前上床休息。