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23日送神！命理師曝6禁忌、5習俗 這動作別做「恐一年走衰運」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為拜拜示意圖。圖／AI生成

1月23日為送神日，每年農曆12月24日由灶王爺帶領眾神回天庭報告民間是是非與疾苦，因此凡人會在送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃，好讓祂可以幫大家說好話，民間也會在這一天清囤，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書親曝6大禁忌，提醒千萬不能做。

6大送神日禁忌：

1.不可以說壞話吵架

送神日是吉日，在前二天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2.送神不可以太晚

今年祭拜時間最佳時刻為早上07:00-11:00，拜灶神若太晚拜，灶王爺會來不及回天庭，因此越早拜越好。

3.神像、香爐、祖先牌不要亂搬動

清囤完神像、香爐、祖先牌位不要亂放位置，務必歸位。

4.不宜直接用水清洗佛像與牌位

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5.送神完再開火

送神日讓神明好好休息，送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6.清囤不宜有負面情緒

清囤時千萬不要有負面情緒，一但有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清囤時保持愉悅的心情。

送神日的5大習俗：

1.準備供品

三牲水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對，花一對。

紙錢：壽金、刈金、馬甲。

祭拜方法：

先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，將供品放在神明桌，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後能為自己與家人多美言幾句。

註：

更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜。

祭拜完燒完紙錢再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。

若住的地不可以燃放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。

2.清囤順序：

送完灶神完後，我們要開始清囤，清囤順序是到佛桌燒香稟告神明與祖先說要開始清囤，即可開始，第一步先清理神像，因為神明最大；第二步清理神明香爐；第三步清理祖先牌位；第四步清理祖先香爐；第五步清理佛桌；第六步清理擲杯。

3.不可以倒爐：

清囤時神明與祖先香爐，可以拿全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。千萬要注意清囤不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光，最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

4.初四記得接神

俗謂「送神早，接神晚」，因此接神的祭拜大多要在初四下午4點後來進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

5.祭拜地點廚房，神明廳：

一般都在神明桌拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上來拜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

供品 廚房 神明 送神日

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