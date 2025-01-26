殺破狼週運勢／白羊找到靈魂伴侶 3星座偏財運佳「中獎率高」

殺破狼2025年1月27日～2月2日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時水星也進入人際關係宮位，與冥王星合相，過年期間拜訪許多親朋好友，可得知許多老朋友的近況。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在心靈宮位的金星與海王星呈現合相，與暗戀的的人有十分曖昧的互動，雙方有發展的可能性。有伴侶的白羊座和另一半十分有默契，覺得找到人生的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到精神宮位的土星影響，出遠門遊玩，當心因為一些問題受困在某個區域動彈不得，興致被打壞。同時，在任何地方過夜容易認床，睡眠狀況較差。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位退行，出遠門要記得將住處的電器、爐火確實關閉，避免發生意外事件，門戶也要鎖好，以免宵小入侵。與親人說話容易沒耐性，引發爭執。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，同時水星進入志業宮位，與冥王星合相。會在年後開始一個新的職務，獨立作業，不會受到外力干擾。新月期間，可許下與工作、事業、成就……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與海王星呈現合相，在拜訪親朋好友的場合，會邂逅有好感的人士，表現大方一些，主動向對方要聯絡方式，會有發展的機會。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的土星影響，會意外遇到很久沒聯絡的朋友帶著小孩來拜年討紅包，荷包大失血。某些金牛座回家鄉，一直被長輩灌輸不同的價值觀，感到心煩。

旅遊運方面，火星在旅遊宮位退行，出遠門需注意交通方面的突發事件，容易因此受困在某個區域，動彈不得。不論是自駕，或是搭乘大眾運輸系統，都需特別注意交通安全。

雙子座：

整體運勢

遠行運佳，新月發生在遠行宮位，同時水星進入遠行宮位，與冥王星合相，趁著長假，會希望享受一人獨旅的自由，到嚮往的地方朝聖。新月期間，可許下遠行相關的願望或計畫，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，新月發生在學業宮位，同時水星進入學業宮位，與冥王星合相，想升學的雙子座，會獲得許多好機會到海外留學，或是受到師長的拔擢，進入學術領域研究。新月期間，許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，土星、金星、海王星齊聚志業宮位，在志業宮位的土星受到木星影響，過年期間，還要加班執行重要的任務，雖然可以多賺一些錢，或是有多一些發展機會，總覺得有些落寞。

金錢運方面，在金錢宮位的火星持續呈現退行狀態，即便已經避開親朋好友的打擾，依然會有許多人出其不意地拜訪你，發出去的紅包很傷荷包，但禮金是無法省下來的花費。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，水星亦進入到金錢宮位，與冥王星合相，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣，中獎機率高，新月期間，可許下與投資、被動收入相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，新月發生在慾望宮位，水星亦進入到慾望宮位，與冥王星合相，與喜歡的人會有許多肢體上的觸碰，令你小鹿亂撞。新月期間，可許下與親密關係有關的願望，會獲得新月的祝福。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮退行，新月、水星、冥王星齊聚疾厄宮位，過年期間，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。同時當心吃壞肚子，並小心著涼感冒，泌尿系統較差，多攝取水分為佳。

遠行運方面，在遠行宮位的金星與海王星呈現合相，同在遠行宮位的土星受到精神宮位的木星影響，到外地旅行，容易睡眠不足，精神狀況較差。某些巨蟹座則是花了很多的錢住高級旅店，但會遇到態度不佳的服務人員。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時水星也進入感情宮位，與冥王星合相，與喜歡的人會互訴衷曲，正式交往。有穩定關係的獅子座則是和另一半有同居或共同創業的計畫。新月期間，許下與感情有關的願望，可獲得新月能量的祝福。

金錢運方面，在財務宮位的金星與海王星呈現合相，偏財運佳，買彩券的中獎率頗高，但由於同在財務宮位的土星受到木星影響，包出去的紅包比獎金還要多，荷包失血。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到財務宮位的土星影響，過年期間，會有討厭的親戚來家中住宿，打擾你安靜休息的時間。某些獅子座與親朋好友打麻將，一直放炮，不喜歡輸的感覺。

健康運方面，金星、海王星、土星齊聚在健康宮位，當心著涼感冒，喉嚨發炎。過年期間長時間熬夜追劇或是打麻將，日夜顛倒，精神狀況不良。

年假期間牙齒或筋骨容易疼痛，又找不到醫院治療，只能吃止痛藥撐一陣子。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時水星進入工作宮位，與冥王星合相，年後會跳槽到較為友善的職場工作，心情會覺得比較愉悅，新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的金星與海王星呈現合相，並與在遠行宮位的天王星形成良好相位，年假期間，與喜歡的人出國旅行，雙方關係會更親密。但同在伴侶宮位的土星受到木星影響，年假期間想把工作帶回家做，會引起伴侶的不滿。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在健康宮位，與水星、冥王星合相，過年期間不要過度暴飲暴食，容易吃壞肚子，同時當心著涼感冒，引發呼吸系統不適。多攝取水分，避免泌尿系統結石。新月期間亦可許下健康方面的願望，有病痛可獲得改善。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星持續退行，過年期間與牌品不好的人打麻將，即使贏錢了也覺得不愉快。某些處女座會與很久不見的朋友見面，覺得對方的個性變得令你不適。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，水星亦進入到戀愛宮位，與冥王星合相，會邂逅一位風趣健談的人物，產生好感。感情穩定的天秤座，與喜歡的人會想同居。新月期間可許下感情、戀愛相關的願望，可獲得新月的能量祝福。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，偏財運頗佳，會收到電子發票中獎訊息，覺得幸運，也可買彩券試試手氣，中獎率高。打麻將的牌運也不錯，才剛聽牌就自摸。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、海王星、土星合相在工作宮位，火星亦在志業宮位退行，放年假還需要把工作帶回家處理，或是要留守在工作崗位上，放年假也不得閒。某些天秤座則是在假期中不斷收到長官的訊息，覺得沒有好好休息到。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到在健康宮位的土星影響，出國遊玩，行程排得太滿，睡眠不足，沒有時間休息，反而使身體更疲勞。某些天秤座甚至需要遠距工作，無法好好放鬆。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，水星亦進入了家宅宮位，與冥王星合相。會好好將居住環境大掃除，斷捨離一些用不上的東西。新月期間，可許下與家庭、生活空間……有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的金星與海王星呈現合相，與曖昧對象有情人終成眷屬，雙方跨越許多障礙，終於決定正式交往。某些天蠍座則可能擺脫過去不堪的戀情，遇到可以好好發展關係的人士。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的木星受到子女宮位的土星影響，對於來拜年的小朋友特別大方，包了很多紅包給孩子們，然而偏財運有點差，盡量不要上牌桌打麻將，容易輸很多錢。

健康運方面，木星持續在疾厄宮位行進，不要在年假時熬夜追劇或打麻將，也不要過度飲酒，肝功能無法負荷，過年期間不要暴飲暴食，代謝狀況不良，容易嚴重發福。

射手座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，水星亦進入到旅遊宮位，與冥王星合相。會有一個旅行計劃，打算今年選個好季節，一個人到外地獨旅。新月期間，可許下有關旅行方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，新月發生在學習、考試宮位，水星亦進入到學習、考試宮位，與冥王星合相，會開始學習一項新的知識或技術，或是想考取證照或公職，正努力用功中。新月期間，可許下學習與考試方面的願望，可獲得良好能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在財務宮位退行，新春期間，要包很多紅包給親朋好友，或是需要買許多禮物打點人際關係，預期之外的支出非常多，把一年努力掙來的年終獎金全花個精光。

感情運方面，在感情宮位的木星受到在家宅宮位的土星影響，與伴侶對於回鄉過年的問題老是爭執不休，夾在家人與情人中間，覺得兩面難為。單身的射手座回家過年，會被帶去相親，對方條件不錯，但自己會產生抗拒的心理。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，水星亦進入金錢宮位，與冥王星合相，許多親朋好友揪團出國去玩了，可省下不少紅包錢。新月期間，可許下與存錢、加薪、改善物質生活……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，金星與海王星合相在旅遊宮位，會選擇慵懶、高級的旅遊方式旅行，像是乘坐郵輪，享受船上各種奢華的設施，或是去高級的溫泉旅店泡湯，受到高規格的服務，覺得尊貴。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到土星影響，目前的工作雖然光鮮亮麗，但隨時要開著通訊軟體待命，甚至在外地旅遊，還要遠端處理許多公事，無法放心休息。

感情運方面，火星持續在感情宮位退行，與情感對象常常發生爭執，過年想休戰都不得安寧。某些摩羯座在新春時期不想回對方家，也不想讓對方與自己的家人見面。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，水星亦進入命宮，與冥王星合相。年後會承接新的職務，或是在生涯規劃上有長遠的展望。新月期間，可許下任何願望，都會受到新月的能量的祝福與庇佑。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與海王星呈現合相，由於過年前開始加薪，手頭寬裕許多，會想買一些小廢物犒賞自己。某些水瓶座可能在過年期間接一些外快賺取零用錢，不無小補。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在命宮，水星亦進入命宮，與冥王星合相。新春期間，容易吃壞肚子，飲食注意衛生與新鮮，並要當心著涼感冒，呼吸系統不適，火星在健康宮位退行，要注意血光之災，發生意外傷害與疾病的機率較高。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星持續受到在金錢宮位的土星影響，新春期間，會買昂貴的物品送給戀愛對象，討對方歡心。有小孩或養寵物的水瓶座，則會花許多錢為孩子精心打扮，但孩子可能不太喜歡。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，水星亦進入心靈宮位，與冥王星呈現合相，和喜歡的人心有靈犀，彷彿是雙胞胎般的契合，覺得找到了靈魂伴侶。新月期間，可許下與情感、心靈層次有關的願望，可獲得新月能量的祝福。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，趁著新春假期到處走春，遊覽陌生的城市，會發現意想不到的驚喜。某些雙魚座會隨性地在家宅附近逛逛，可發現一些有特色的小店，裡頭販賣的東西很特別。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到命宮的土星影響，回鄉過年，會覺得壓力很大，家人對你有些期望，但自己無法達成，甚至會不想回家團聚，省去很多麻煩。

健康運方面，土星、金星、海王星齊聚命宮，罹患慢性的疾病，正在醫治當中，雖不至於致命，但十分不舒服，新春期間當心著涼感冒、喉嚨發炎。眼睛容易乾澀，不要過度追劇、打手遊。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。