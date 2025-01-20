最後節氣大寒逢龍蛇年交會！命理師曝12生肖運勢 4動物財運強

今天是是青龍年最後一個節氣「大寒」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，天王星逆行了5個月終於將在1月30日恢復順行，並由金牛座直奔雙子座，喜事方面可能是突然懷孕、有新戀情或走偏財運等，但也可能有各種意想不到突發狀況要面對，是吉是凶，就看個人福報。

邱彥龍老師指出，在這個龍蛇年交會的時間點，12生肖運勢各有不同，但共同點是，凡事稍微停頓一下，守好根基、顧好根本，未來才能走得更遠。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(1/20至2/3) 12生肖的運勢如下：

▲鼠 ：

屬鼠的朋友，會給人聰明又討喜的感覺，在龍蛇年交會之際，有突然暴富的機會，事業看好、名聲大漲、有賺大錢的可能，偏財和正財運都很旺，幸運指數很高，但要注意身體健康，飲酒要適量，吃藥也要小心。

▲牛 ：

屬牛的朋友，大寒到過年這段期間第六感很強，壓力正在醞釀中，你就已經開始有感覺了。突然的金錢花費大增，或事情突然被中斷，都跟自我的選擇與決定有關，不要太執著就好。幸運的是，這段期間在團體中容易備受矚目，收獲不少粉絲，只要抱持一切順其自然、不固執、不堅持己見的正面心態，一切好事都有可能。

▲虎 ：

屬虎的朋友，有點雙重性格，表面看起來理性、有趣，但內心有點感性，尤其是喝了酒以後感性的一面就會顯現出來。龍蛇年交界這段期間容易因為名氣讓你談下大生意，但也擁有遭小人的特質，因此投資方面要特別注意，賭性不要太堅強，容易破財，語言溝通也要留意，才不會遭人陷害。

▲兔 ：

屬兔的朋友，大寒到過年這段期間可說備受關注，名氣大漲，也會有財氣，可謂名利雙收，但切記要謹言慎行，千萬不要被對方言語激怒，發脾氣可是會把財神爺趕跑的，平靜的心態很重要。

▲龍：

屬龍的朋友，大寒到過年這段期間可說自帶幸運，想要提升名氣、擁有權力與財富的話，切記該爭取的就要去爭取，唯一要注意的是溝通，懂得什麼話該說、什麼不該說，一定要分得清楚，否則話多惹災。

▲蛇：

屬蛇的朋友，準備迎接新的一年之際，要慢慢戒掉比較之心，同時要懂得善用能力強的人，他可能就是你的合夥人，多誇獎對方，給足面子並充分授權，反而會有很不錯的效果，可為你帶來不少助力，讓自己名、利、權三收，記住，懂得借力使力就不費力。

▲馬：

屬馬的朋友，農曆年這段時間，要多用心在小孩、另一半或戀愛對象身上，雖然可能要花許多時間、金錢跟他們一起娛樂，但最終會有好的結果回報到自己身上，不但讓自己幸運倍增，且關係和樂融融。

▲羊：

屬羊的朋友，大寒到農曆年這段期間正財、偏財運都很強，且自帶幸運，能獲得不少的財富與名氣。但要注意的是，雖然凡事親力親為，但把結果想的太美好，有可能反倒讓自己萌生換工作的想法。記住，若目前進行中的事，如果被人中斷也並非壞事，因為新的一年有機會走更好的路，但要多注意自己的健康，提早預防或治療。單身的羊男羊女會有想結婚的念頭或機會，想懷孕者成功率很大。

▲猴：

屬猴的朋友，雖然農曆年快到了，大家都開始想放假，但還是要把心思放在事業工作上，因為這段期間財運強大。在工作上最好能按部就班，親力親為，規劃完善，雖然中間會有許多小插曲，但都能迎刃而解，會有無形的磁場加持庇佑。要注意的是，這段期間因為另一半或合夥人本身有很大的壓力，有被分手或和平拆夥的可能呦。

▲雞：

屬雞的朋友，這段時間情緒的波動會比較大，但千萬別讓情緒影響自己，因為會消耗你的好運，記住，不論遇到什麼狀況，順其自然的去接受與應對是最佳的處理方式。尤其這段時間貴人運很強，會有人關照，多多借力使力是很好的選擇，要注意的是，感情運比較會有問題，遇到複雜狀況，請冷靜處理。

▲狗：

屬狗的朋友，農曆年前這段期間有快錢的機會，也會有迅速的感情到來。另外，合夥人、另一半及貴人對你的幫助很大，會給你很多的支持，而海外或異地的機會可能會有一些壓力，盡量把心思放在借力使力上，會有很棒的收穫。

▲豬：

屬豬的朋友，這段期間會因為事業上突然的變化，帶來小小的壓力，但不用擔心，因為你會有新的方案出現，而且這段期間有幸運之神相伴，好運連連，可以建立自己的品牌形象，多行銷自己，能獲得很多的關注，教育學習方面或國外運比較強，要好好把握。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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