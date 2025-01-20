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唐綺陽星座運勢週報：天秤健康亮紅燈 天蠍破財但值得

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報1/20-2/2】

星象影響：火星巨蟹、太陽進水瓶、水星進水瓶、天王星順行

本週火星在巨蟹，家庭內部問題爆發，適合趁機直面處理、妥善解決。週一太陽進水瓶，政治氛圍濃厚，想要接觸大眾，感受人潮、沾添人氣。週二水星進水瓶，話題圍繞家務事，關注彼此政治立場。週五天王星順行，留心突發驟變和財務變化。

12星座個別影響：

牡羊：突然發生爭執需控制好情緒；感情呈現打是情罵是愛

處女：操勞煩心、忙碌各項繁重事務；感情上直覺靈敏

射手：責任往自身上攬、當心過勞；感情不建議走霸氣路線

雙魚：過度追求完美會破壞人和；感情請勿哪壺不開提哪壺

金牛：工作上責無旁貸忙碌不已；感情建議盡量放輕鬆

巨蟹：海外旅行運強有異國緣份；感情上距離產生美感

天秤：健康亮紅燈要好好休養；感情的不擅表達很掃興

水瓶：生日期間情感反應兩極；感情可以請朋友助攻

雙子：推動進度的關鍵人物；感情熱情主動主導對方

獅子：四兩撥千金行事更順利；感情散發柔性魅力

天蠍：愉快的花錢破財覺得值得；感情可享受愉快時光

魔羯：年假期間事業仍有所進展；感情建議多出門聚會

唐綺陽 星座運勢 朋友 火星 獅子

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