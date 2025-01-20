本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有大生意上門」：財源滾滾來

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要心情保持沉著冷靜，就能贏得豐厚的獎金，有人則是用公道的方式溝通，就能讓大筆財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬蛇

如果你是一般上班族，覺得財運難以突破，那麼在本周就要改變了，在這段時間裡，公司可能會有人事方面的調動，你可能會因此而支援其它業務，可千萬不要抱怨，一定要勤加努力，你的好表現，能讓長官發現你不一樣的才能，獲得升職加薪，提升職等的好機會。

第四名：血型A型+生肖屬猴

如果你打工族，以時薪制的方式計算薪資，本周將有機會增加許多工作時數，在這段時間裡，同事可能會因故請假，讓你必須挺身而出，接下更大的工作量，雖然會感到辛苦，但是一切都是值得的，除了收入會增加外，老闆也會因為你的即時救援，而給予一筆額外的紅包獎勵。

第三名：血型B型+生肖屬豬

比賽雖然充滿壓力，但也能激發出人的潛能，如果你是正要參賽的選手，無論是哪一種領域，本周是你締造佳績的好時候，在這段時間裡，你必須好好加強，並讓自己的心情保持沉著冷靜，就有機會勇冠三軍，替自己贏得豐厚的獎金，讓原有的財庫更加飽滿。

第二名：血型AB型+生肖屬鼠

如果你是專門替客戶從事投資理財的專業人員，本周的你運勢相當不錯，在這段時間裡，可以多跟客戶接觸和提供可靠消息，同時也可以嘗試開發新客戶，記得要用親切且不失專業的態度，就能取得許多客戶的信任，願意購買理財產品，讓你的收入在短時間內直直往上衝。

第一名：血型O型+生肖屬馬

無論居住在何種房屋，都會遇到需要修繕的時候，如果你的工作是水泥、水電、抓漏等維修相關的工作，在本周會有大生意上門，這段時間裡，會有人找你洽談生意的機會，可能是大樓的管委會，記得要童叟無欺，用公道的方式溝通，自然就能順利接下，讓大筆財源滾滾而來。

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