大寒到！「立春前」必丟4物 4生肖蛇年喜納財福

今天是節氣「大寒」，民俗專家廖大乙說，今是甲辰年最後的節氣，建議可把握大寒後至立春前，將家中枯木、過期藥物、破舊衣物及損壞碗筷杯盤都清掉，尤其龍年犯沖的龍、狗、牛、羊4生肖，好好斷捨離能一掃陰霾，蛇年將喜納財福。

廖大乙指出，「大寒」是24節氣的最後一個，「立春」則是新年的起點，就民俗上來看，大寒後至立春前是拋開不順、迎接好運的最佳時機，建議民眾能把握這段期間好好整頓心情，將內心和煩惱清空外，現實生活中的大掃除也相當重要。

在大寒後到立春前這段期間可以將家中枯木、過期藥物、破舊衣物、損壞碗筷杯盤等4物品丟棄，尤其龍年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖好好斷捨離，且避穿黑色，多穿紅色衣物，保持正面心情，不僅有助一掃陰霾，蛇年更能喜納財福。

廖大乙也提到，甲辰龍年即將結束，29日大年初一將迎來新年，明年的乙巳蛇年，五行屬木，除了有閏六月，還有兩個「立春」，形成「雙春閏月逢青蛇」，閏年在民俗上被視為「歹年冬」，且是「雙春年」易有爛桃花，民眾應特別留意。