2025乙巳年拿羅盤看一下 4個居家、職場聚財升官位

華人普遍相信地理風水對人影響，而且依照風水習俗，每年的地運、宅運，也會隨著九大行星運轉，產生不同的變化，命理師楊登嵙提醒，每逢新年就要注意磁場的變化，拿出羅盤、指南針，看看今年的聚財、升官方位，或有助於在新的一年更能「順風順水」。

楊登嵙說，想要知道今年的財位、官祿位在何處，得先站在住家，或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方。

以下分述今年4個風水好位：

一、西南方財帛位：

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、南方驛馬位：

「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

三、東方官祿位：

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高升、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去。

四、聚財位：

客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。

楊登嵙指出，聚財位還有六個需要注意之處，首先，不可在該位置開門，其次是該位置不可為走道，再來是不可放置會震動的東西，例如喇叭，第四是不可放置電話機、電磁爐等干擾磁場的器具，第五是不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶，最後則是不可放置汙穢的東西，如垃圾，如有違反，可能造成民俗上的「漏財」。

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