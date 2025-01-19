快訊

2025乙巳年拿羅盤看一下 4個居家、職場聚財升官位

王鴻薇：消防署保證不會讓「黑熊」出沒 韌性醫療預算未刪一毛

MLB／佐佐木朗希擁有極品快速指叉球 ESPN形容令和怪物時代來了

2025乙巳年拿羅盤看一下 4個居家、職場聚財升官位

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今年是乙巳年，命理師楊登嵙分享利用羅盤找出風水好位。圖／AI生成
今年是乙巳年，命理師楊登嵙分享利用羅盤找出風水好位。圖／AI生成

華人普遍相信地理風水對人影響，而且依照風水習俗，每年的地運、宅運，也會隨著九大行星運轉，產生不同的變化，命理師楊登嵙提醒，每逢新年就要注意磁場的變化，拿出羅盤、指南針，看看今年的聚財、升官方位，或有助於在新的一年更能「順風順水」。

楊登嵙說，想要知道今年的財位、官祿位在何處，得先站在住家，或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方。

以下分述今年4個風水好位：

一、西南方財帛位：

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、南方驛馬位：

「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

三、東方官祿位：

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高升、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去。

四、聚財位：

客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。

楊登嵙指出，聚財位還有六個需要注意之處，首先，不可在該位置開門，其次是該位置不可為走道，再來是不可放置會震動的東西，例如喇叭，第四是不可放置電話機、電磁爐等干擾磁場的器具，第五是不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶，最後則是不可放置汙穢的東西，如垃圾，如有違反，可能造成民俗上的「漏財」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

業績 水晶 財神 財運 風水

延伸閱讀

2025蛇年「兩生肖」犯太歲當心血光、破財 姓名有這些部首也要留意

2025尾牙旺季來了！「開運五招」做好做滿…大獎是你的

今年乙巳年有4生肖要安太歲 有用沒用？命理師說原委

2025啟動！ 4生肖迎「5星級」好運 各生肖趨吉避凶看這查

相關新聞

2025乙巳年拿羅盤看一下 4個居家、職場聚財升官位

華人普遍相信地理風水對人影響，而且依照風水習俗，每年的地運、宅運，也會隨著九大行星運轉，產生不同的變化，命理師楊登嵙提醒...

每日星座運勢／天秤有儲蓄概念能夠 節省不少支出

2025-01-19牡羊座短評：多關心另一半。【整體運】愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或

殺破狼週運勢／3星座偏財運佳「必對發票」 處女職務獲得升等

殺破狼2025年1月20日～1月26日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與冥王星合相，並脫離火星影響，遇到很陽光、正向思考的人士，和他接觸覺得愉快

「大寒」好運來敲門！這些生肖福氣滿檔、好運加持到年底

2025年的大寒落於1月20日，是冬季的終點與新年的起點。此時寒冷達到巔峰，但大地已孕育春的氣息，是準備除舊迎新的最佳時機。傳統習俗如大掃除、拆舊春聯、備年糕等，都是為來年祈福開運的重要步驟。

怕爆！12星座生肖今年恐出大問題？屬羊怕過勞、水瓶座當心食物中毒

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片「蛇年12生肖與12星座哪方面會出大問題喔」，小孟老師建議所有人東西都放在自己的「右邊」，也可以點一盞綠燈，在右手綁紅繩也可提升自己的整體運勢。

2025年三星座「黑馬」運勢逆轉勝！雙魚座成長了、獅子霸氣回歸、他下半年才變好

這些默默努力的星座即將在新的一年以黑馬的姿態衝出來了！星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享在2025年走出陰霾迎向光明的星座，建議參考太陽星座、上升星座和火星星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。