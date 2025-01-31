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過年冷爆了！但這三星座健康好運… 他正向思考、雙子去去病痛走
近期寒流來襲，氣溫急速下降，不少人開始有一些感冒的小症狀出現，星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享從2024年冬天到2025年春天健康運一直很好的星座，建議參考太陽星座和上升星座。
Top3 獅子座／正念思考 身心健康
整體來說，如果獅子座要幫2025年自己的狀態打分數，會是一個令你滿意的分數。而也是因為這股正念思考，讓獅子座能夠從去年年底好運到今年，只要保持身心愉快，不只今年春天，這股好運會一直持續下去。
Top2 雙子座／運勢暢旺 災病退散
雙子座的年度運勢可以說是數一數二的好，而在健康方面你的運氣也相對別人來的好。像是現在進入寒冬，有許多流行性感冒，但是雙子座的免疫力可能相對就會比較高，一定要保持這種運勢暢旺，才能在新的一年一切順利。
Top1 摩羯座／良醫良藥 健康長壽
在過去如果有摩羯座有一些病痛，在這個時間點容易遇到良醫良藥來幫助改善生活的一些健康小毛病。一但這種小毛病解決，心態就會健康，整體來說就會容光煥發。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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