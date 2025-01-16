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三大生肖沒犯太歲也很衰 命理師指：勞碌和舊疾復發找上門

聯合新聞網／ 綜合報導
湯鎮瑋說，2025年是驛馬年，包括生肖屬羊、兔和馬的朋友，今年則屬「沒犯太歲也很衰」的一群。示意圖／ingimage
湯鎮瑋說，2025年是驛馬年，包括生肖屬羊、兔和馬的朋友，今年則屬「沒犯太歲也很衰」的一群。示意圖／ingimage

農曆新年即將到來，今年由於是乙巳蛇年，命理師湯鎮瑋(阿湯哥)在談話性節目《命運好好玩》中，表示除了生肖蛇、豬、猴、虎，分別因為坐太歲、正沖太歲，與偏沖太歲，務必在今年去安奉太歲外，另有3個生肖可能也碰上流年不利，在今年顯得過於勞碌，或有舊疾復發的機會。

湯鎮瑋說，2025年是驛馬年，蛇年的火比較旺，又屬驛馬星，屬於是「動中求財」的一年。他點名包括生肖屬羊、兔和馬的朋友，今年則屬「沒犯太歲也很衰」的一群。

他說，生肖羊和兔遭逢驛馬星，在工作上可能會異動，包括必須外派或出差，原有的職務也可能會被調動，讓人感到十分勞碌。此外，也必須特別留意車關，需避免開快車，並遵守交通規則，以免發生意外或惹上血光之災。他建議，生肖羊和兔的朋友，在新的一年可將環境變動視為新的學習機會，雖然必須努力付出、累積經驗並廣結善緣，爭取被貴人提拔的機會，但也因為這樣，能為未來的發展奠定更好的基礎，未來的發展會更好。

至於生肖馬，湯鎮瑋則說，屬馬的人今年遇到病符星，老毛病可能會復發，相當折磨人。加上工作勞碌、抵抗力下降，更需注意流行性疾病的威脅。他提醒，務必在今年將自己的健康和免疫力顧好，畢竟健康才是最大的財富。

安太歲 春節 湯鎮瑋 蛇年 農曆過年

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