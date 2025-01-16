三大生肖沒犯太歲也很衰 命理師指：勞碌和舊疾復發找上門
農曆新年即將到來，今年由於是乙巳蛇年，命理師湯鎮瑋(阿湯哥)在談話性節目《命運好好玩》中，表示除了生肖蛇、豬、猴、虎，分別因為坐太歲、正沖太歲，與偏沖太歲，務必在今年去安奉太歲外，另有3個生肖可能也碰上流年不利，在今年顯得過於勞碌，或有舊疾復發的機會。
湯鎮瑋說，2025年是驛馬年，蛇年的火比較旺，又屬驛馬星，屬於是「動中求財」的一年。他點名包括生肖屬羊、兔和馬的朋友，今年則屬「沒犯太歲也很衰」的一群。
他說，生肖羊和兔遭逢驛馬星，在工作上可能會異動，包括必須外派或出差，原有的職務也可能會被調動，讓人感到十分勞碌。此外，也必須特別留意車關，需避免開快車，並遵守交通規則，以免發生意外或惹上血光之災。他建議，生肖羊和兔的朋友，在新的一年可將環境變動視為新的學習機會，雖然必須努力付出、累積經驗並廣結善緣，爭取被貴人提拔的機會，但也因為這樣，能為未來的發展奠定更好的基礎，未來的發展會更好。
至於生肖馬，湯鎮瑋則說，屬馬的人今年遇到病符星，老毛病可能會復發，相當折磨人。加上工作勞碌、抵抗力下降，更需注意流行性疾病的威脅。他提醒，務必在今年將自己的健康和免疫力顧好，畢竟健康才是最大的財富。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言