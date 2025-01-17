2025年三星座「黑馬」運勢逆轉勝！雙魚座成長了、獅子霸氣回歸、他下半年才變好

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聯合新聞網／ 綜合報導
生活運勢示意圖。圖／AI生成
生活運勢示意圖。圖／AI生成

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Top3 雙魚座／靈魂成長 跳脫向前

雙魚座基本上看人都是先往好的方向看，了解這個人之後可能會因為可憐他又幫忙一些事，但是卻因為這些舉動要負很多不該負的責任。而到了2025年，雙魚座會看事情會看得比較清晰，對人會有所保留，不會一昧地扛下所有，也因為這樣讓自己也讓別人有成長空間。

Top2 巨蟹座／下半年暖 穩步提升

巨蟹座在合作運和一些自己一直有持續在做的事情上有好運，從去年到今年上半年的巨蟹座機會一直都很多，但是機會一多也就會變得迷茫，該怎麼選擇、哪裡有陷阱都是巨蟹座一直在面對的也是停滯的原因。而2025上半年巨蟹座只需要停看聽，有什麼機緣就去做，到了下半年有陷阱的都會自動浮出，而好事也會更上一層樓。

Top1 獅子座／強勢突破 未來可期

獅子座在去年可以說是在十字路口找到方向了，在2025年獅子座會有更好更有力度的方向，因為看得到你想要的結果，你的行動力也會跟著展現出來。如果獅子座現在是勢如破竹的狀況下，也不用想太多風險，因為你已經胸有成竹了，在整個流年狀況下，獅子座在跌宕起伏中也可以抓住機會，穩住自己的方向。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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