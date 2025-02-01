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想轉換跑道嗎？獅子座被挖角、水瓶大放異彩 看12星座「2025轉職運」排行榜

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解2025轉職運。圖／Ingimage
透過星座分析，瞭解2025轉職運。圖／Ingimage

吃完尾牙、領完年終，或許有些人也準備在新的一年轉換跑道，嘗試看看不同的工作方式。但在轉職之前，可以先透過日本媒體「占TV」的分析，瞭解自己在今年轉職上，究竟有什麼樣的運勢。

第12名 摩羯座

摩羯座對工作的責任感很強，總是以認真的態度面對。不過，由於害怕變化，因此往往會對新事物有所排斥。若果有這樣的現象，可以先別急著換工作，等待更好的時機再行動。

第11名 金牛座

金牛座偏好穩定的環境，對於改變總是抱有一些疑慮。建議轉職前，先與周圍的人或職涯顧問多多商量，慎重考量後再決定。如果沒有找到比現有工作條件更好的選擇，或許不如維持現狀。

第10名 雙魚座

雙魚座擁有敏銳的直覺，能靈活適應新環境。不過，他們也容易因為優柔寡斷，陷入選擇困難。當直覺發現某家公司「不太對勁」或「可能很適合」，請相信自己的感覺。

第9名 天蠍座

天蠍座對工作有很強的執著，這讓他們在轉職時，會顯得非常謹慎。然而，過於猶豫可能會錯失機會。建議不必太急著下決定，慢慢尋找真正符合自己需求的工作才更合適。

第8名 處女座

處女座性格嚴謹，且富有責任心，因此充分準備面對轉職。這種認真的態度將幫助他們獲得更多公司的青睞。不過，也要注意在離開現有職場前，妥善做好工作交接。

第7名 巨蟹座

巨蟹座渴望穩定，因此在轉職時，會花比較多時間研究各家公司。建議除了網路資訊外，若能親自參觀工作環境，將更有助於選擇最合適的職場。

第6名 天秤座

天秤座重視人際關係，建議在轉職時，關注職場內部的互動氛圍，尋找重視團隊合作或人際環境友善的公司。選擇這類型的職場能讓天秤座感到舒適，發揮自己的長處。

第5名 牡羊座

牡羊座熱衷於挑戰新事物，這種積極性在2025年轉職非常有利，特別是加入新創或風險投資公司。多多參觀不同的企業，將有助於找到理想的職場。

第4名 獅子座

獅子座的領導能力，將在2025年受到更多重視。尋找能發揮領導才能的工作，會讓轉職活動更成功。您可能會有機會參與大型專案，甚至被企業看上挖角，迎來職涯上的突破。

第3名 雙子座

雙子座擅長溝通，讓他們在轉職時占據優勢。透過廣泛的人脈與資訊交流，將幫助您找到理想的職業。相較於辦公室工作，業務或服務相關的職位可能更合適。

第2名 水瓶座

水瓶座具有獨創性與革新思維，因而備受青睞。特別推薦注重新科技或社會貢獻的企業。憑藉好奇心，就可能在新的職場中大放異彩，達成職業生涯的新階段。

第1名 射手座

射手座在2025年，會非常渴望一個新環境。探索心與行動力將有助您打開職涯新大門，不妨將目光投向全新領域，甚至是國外的工作，您將有機會進入條件優越，且人際關係友好的職場，實現職涯新突破！

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