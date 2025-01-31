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射手座有繼承運、處女座迎飛越之年！12星座「2025年升職運」排行榜

聯合新聞網／ 綜合報導
部分星座在2025年有升職運。圖／Ingimage
部分星座在2025年有升職運。圖／Ingimage

職場裡晉升，除了代表更大的責任，也代表會有更高的薪資待遇。日本網站「占TV」近來就分析在新的一年，究竟12星座裡頭，哪些星座特別有升職的運勢。

第12名 牡羊座

牡羊座在2025年，可能會把更多精力放在私人生活上，導致在工作中不夠突出，升職機會較少。可以專注於平衡生活與工作，期待2026年爆發。

第11名 獅子座

獅子座在這一年，可能因為過於質疑組織的體系，而與升職機會擦肩而過。建議避免過度衝突，以免升職不成，反而遭到公司降職。

第10名 金牛座

金牛座2025年的「獎勵運」很強，過去的努力可能帶來升職契機。但由於自身可能更想悠閒度日，結果錯失良機，因此在機會來臨時，不妨好好認真評估。

第9名 巨蟹座

巨蟹座在2025上半年，可能覺得比較空轉。然而6月起運勢就會大幅反彈，有望迎來升職或被挖角的機會。保持耐心並積極面對挑戰，將能扭轉局面。

第8名 雙魚座

2025年6月，雙魚座會出現「明星運」，存在感大增並受到更多關注。這是展現實力與潛力的最佳時機，積極表現自己，升職機會指日可待。

第7名 摩羯座

摩羯座在2025年前半年所付出的努力，將在6月後開花結果。可能因為表現出色，而被提拔到更高的職位，甚至有機會因挖角而換到更好的工作崗位。建議大膽嘗試，不要畏懼挑戰。

第6名 天蠍座

天蠍座在2025年將擔負起更多責任，並且實力得到認可，升職機會很大。雖然可能感到壓力，但將困難化為機遇，能帶來更大的成功。

第5名 射手座

射手座在2025前半年可以好好掌握人際關係，這也將促成升職機會。下半年則迎來「繼承運」，可能接任上司的職位或重要角色。建議以積極態度迎接改變，提升自己的地位。

第4名 水瓶座

水瓶座在2025年前半活躍，展現實力並取得重大成功，有不少升職機會。但下半年運勢可能會稍微減弱，但仍可稍微期待一些。最好保持專注，繼續穩步前行。

第3名 雙子座

雙子座的職業版圖將在2025年進一步擴展。如果有夢想的職位或工作，務必主動爭取。周圍的人會因為您的努力而支持您，幫助您迅速提升地位與影響力。

第2名 天秤座

天秤座的上進心將成為升職的關鍵動力。即便面對自認為困難的工作，也應該勇於挑戰，考取相關的資格證照，能夠帶來好運，並打開升職的大門。

第1名 處女座

2025年對處女座來說是飛躍之年，過去的努力將獲得高度評價，並獲得提拔及挖角。建議拋開一貫的謙虛態度，勇敢表現野心，將有機會在職場上取得顯著成就。

星座運勢 職位 職場

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