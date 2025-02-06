再見愛人！12星座會想離婚雷點？風象無法溝通、「他們」不被尊重就爆炸

在感情中，有時候失望只是一瞬間的事，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享十二星座想離婚的瞬間，建議參考太陽星座、上升星座和金星星座。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

忽視冷漠、不被尊重

火象星座的執行力很強，而會導致他們想離婚的雷點是「被忽略」，火象星座對另一半可以說是無限寵溺，如果另一半需要幫忙，火象星座一定會幫到極致，只是有時候超出自己的能力範圍導致成果不理想，但是由於另一半不知道，所以會讓火象星座覺得自己付出了所有卻換來冷漠，甚至會有與其硬碰硬不如分開的想法出現。

土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）

不切實際、責任失衡

土象星座會認為有些事情是他們生活中不允許存在的，但他們還是會默默扛下來，但是另一半的反應就至關重要。因為土象星座會扛下責任，是因為他們認為這樣做對這個家是好的，另一半總有一天會看到，但如果另一半一直沒有看到土象星座扛下的這些責任，覺得們在瞎忙，會讓他們覺得不平衡、覺得對方的心是不懂自己的，如果生活中再加一些小摩擦就很有可能導致離婚後果。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

缺乏溝通、過於束縛

風象星座會離婚的原因就是價值觀，在生活細節或人的行為上面，因為一些雞毛蒜皮的小事累積而導致無法挽回的後果。夫妻吵架最常見的就是吵生活上的事情，而忽略掉生活下的心理需求，甚至常常出現雞同鴨講的狀況出現，而這種摩擦造成的傷害往往是最深的，冷靜、好好坐下來談就會發現兩個人都是為彼此好、為生活好，根本不需要吵架。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

信任背叛、沒有歸屬

「忠誠」是水象星座在感情、婚姻裡最看重的，只要有忠誠，水象星座可以扛下所有事。水象星座只要認定一個人，就會想好所有最壞的打算。但是只要另一半沒有給他忠誠或是愛的歸屬感，水象星座就會認爲這是一種情感的背叛，沒有歸屬感的感情都只是一種形式，沒有實質上的幫助，那又何必要這段婚姻呢？

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