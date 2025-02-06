快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

再見愛人！12星座會想離婚雷點？風象無法溝通、「他們」不被尊重就爆炸

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為分手示意圖。圖／Ingimage
圖為分手示意圖。圖／Ingimage

在感情中，有時候失望只是一瞬間的事，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享十二星座想離婚的瞬間，建議參考太陽星座、上升星座和金星星座

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

忽視冷漠、不被尊重

火象星座的執行力很強，而會導致他們想離婚的雷點是「被忽略」，火象星座對另一半可以說是無限寵溺，如果另一半需要幫忙，火象星座一定會幫到極致，只是有時候超出自己的能力範圍導致成果不理想，但是由於另一半不知道，所以會讓火象星座覺得自己付出了所有卻換來冷漠，甚至會有與其硬碰硬不如分開的想法出現。

土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）

不切實際、責任失衡

土象星座會認為有些事情是他們生活中不允許存在的，但他們還是會默默扛下來，但是另一半的反應就至關重要。因為土象星座會扛下責任，是因為他們認為這樣做對這個家是好的，另一半總有一天會看到，但如果另一半一直沒有看到土象星座扛下的這些責任，覺得們在瞎忙，會讓他們覺得不平衡、覺得對方的心是不懂自己的，如果生活中再加一些小摩擦就很有可能導致離婚後果。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

缺乏溝通、過於束縛

風象星座會離婚的原因就是價值觀，在生活細節或人的行為上面，因為一些雞毛蒜皮的小事累積而導致無法挽回的後果。夫妻吵架最常見的就是吵生活上的事情，而忽略掉生活下的心理需求，甚至常常出現雞同鴨講的狀況出現，而這種摩擦造成的傷害往往是最深的，冷靜、好好坐下來談就會發現兩個人都是為彼此好、為生活好，根本不需要吵架。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

信任背叛、沒有歸屬

「忠誠」是水象星座在感情、婚姻裡最看重的，只要有忠誠，水象星座可以扛下所有事。水象星座只要認定一個人，就會想好所有最壞的打算。但是只要另一半沒有給他忠誠或是愛的歸屬感，水象星座就會認爲這是一種情感的背叛，沒有歸屬感的感情都只是一種形式，沒有實質上的幫助，那又何必要這段婚姻呢？

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

婚姻 星座 離婚

延伸閱讀

好心當驢肝肺？3星座老被欺負…處女付出太多、兩星座太共情被吃定

絕對不合三對婆媳組合！牡羊X獅子天天開戰、「這組」各種腦補會瘋掉

外表強大…內心卻很脆弱的星座TOP5！摩羯很壓抑 第一名防衛心極高

三星座以貌取人！ 雙魚戀愛只看臉、「這星座」臉沒達標誰理你

相關新聞

再見愛人！12星座會想離婚雷點？風象無法溝通、「他們」不被尊重就爆炸

在感情中，有時候失望只是一瞬間的事，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享十二星座想離婚的瞬間，建議參考太陽星座、上升星座和金星星座。

「月亮星座」代表什麼意義？是潛意識、也是你眼中的自己

在你的星盤中，月亮位置的重要性僅次於太陽。太陽星座是你外表最顯而易見的部分，那是別人眼裡的你，月亮星座則是你眼中的自己。

想找你卻不主動聯絡！拉不下臉 面子最重要的星座TOP3

在人際互動中，有些人即使內心渴望聯繫，卻因自尊心作祟而選擇沉默。他們重視形象，害怕主動聯絡會被視為示弱或降低自己的價值感。因此，寧可等待對方先開口，也不願冒險承擔被忽視的風險。這種行為反映了對自我保護的重視，以及對外在尊嚴的高度在意，有3個星座正是如此。

2月生肖運勢／虎遇同事失控、雞投資有成果、1動物易破財

新的月份到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

北斗天后宮黑狗狂吠「香爐挖出骨骸」 命理師：破壞宮廟「褻瀆神明」後果嚴重

近日，彰化北斗天后宮發生一起離奇事件，一隻黑狗衝進廟裡避雨，卻突然對著天公爐狂吠不止。起初，廟方以為是香灰積累導致發爐，沒想到在清理過程中，黑狗叫聲越來越激烈，隨後竟從香爐中清出一根長達十公分的鋸斷骨頭，骨頭上還帶有硃砂與不明記號。詭異的是，骨頭取出後，黑狗瞬間安靜，轉身跑離現場，讓人不禁毛骨悚然。

每日星座運勢／獅子投資應結合專業 才能保證精準

2025-02-06牡羊座短評：內心充實，心情也就愉快了。【整體運】今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。