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春節大掃除！「3星座」最難斷捨離 巨蟹太有感情、金牛內心安穩

聯合新聞網／ 綜合報導
有3個星座最無法割捨丟東西。 圖／ingimage
有3個星座最無法割捨丟東西。 圖／ingimage

農曆春節快到了，許多民眾也開始進行年度大掃除，除舊佈新，讓好運氣進來。日本媒體網站「占TV」列出「最難丟東西」的12個星座，其中有3位最嚴重，對他們來說斷捨離真的很難。

第三名：巨蟹座－太有感情，什麼都捨不得扔

感性的巨蟹座總是依依不捨，無論對象是人還是物品都一樣，共度的時光最長就越難放下。這樣的巨蟹座，衣櫥或櫃子裡往往堆滿了那些已經「有感情」的物品，甚至連儲物空間都不夠用了，有些東西還進軍到了地板跟樓梯上，奉勸你們，至少把空瓶子和舊雜誌之類的東西先扔掉吧。

第二名：金牛座－不丟東西讓內心得到安穩

金牛座的星座關鍵字是「I Have（我擁有）」。金牛座對於囤積物品既不感到猶豫，也不覺得有罪惡感。此外，金牛座對經濟穩定有著強烈的渴望，因而認為增加物品就等於增加財產，這也讓他們內心感到安定。無論如何，金牛座很少會丟東西，值得慶幸的是，由於他們擁有出色的美感，堆積的雜物往往看起來還蠻有品味。

第一名：天蠍座－徹底實踐「不丟東西的生活」

天蠍座的星座關鍵字是「I Desire（我渴望）」，因此無論是金錢、地位、名譽還是伴侶，天蠍座都想要一切，物慾更是非同一般。而且天蠍座的執著心很強，得到的東西絕對不會輕易放手，更別提丟掉了。對於天蠍座來說，生活在雜物圍繞的環境中不僅不覺得擁擠，反而樂在其中，於是他們的家會一步步朝著「雜亂屋」發展。不丟東西的生活方式對天蠍座來說，或許還是一種環保呢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大掃除 生肖運勢

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