怕爆！12星座生肖今年恐出大問題？屬羊怕過勞、水瓶座當心食物中毒
清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片「蛇年12生肖與12星座哪方面會出大問題喔」，小孟老師建議所有人東西都放在自己的「右邊」，也可以點一盞綠燈，在右手綁紅繩也可提升自己的整體運勢。
十二生肖應該注意：
屬鼠：手腳筋骨容易扭傷、抽筋。
屬牛：脖子肩膀的筋骨，盡量不要側睡或是睡太高的枕頭。
屬虎：身心健康，因為偏沖會讓心情低落。
屬兔：不要運動過量，肺活量容易被影響
屬龍：避免喝濃茶，對心血管不好。
屬蛇：情緒亦不穩，犯太歲容易遇到不順遂，要調適好心情。
屬馬：當心酒肉朋友，喝酒、遊憩、借錢都要小心。
屬羊：過度忙碌，會有很多雜事，一定要注意多休息。
屬猴：在工作職場上要處理很多瑣碎的事，同事間也要小心情緒失控。
屬雞：小心飲食過量，容易發胖。
屬狗：少吃肉類，多注意膽固醇。
屬豬：少吃油炸類食物，小心影響腸胃蠕動。
十二星座該注意：
牡羊座：小心飲酒過量，當心影響到腦神經。
金牛座：皮膚要保養，容易乾燥。
雙子座：注意溫差變化，易因為溫差導致身體不適。
巨蟹座：不宜過度使用手機，眼睛視力易被影響。
獅子座：注意旅行天氣變化，出遊避免染疫地方。
處女座： 買東西多比價，容易買到高價。
天秤座：小心過敏，避免較潮濕的地方。
天蠍座：穿著保暖，容易著涼或被傳染。
射手座：要避免身邊感冒的人，容易被傳染流行性感冒。
摩羯座：不要亂開玩笑，別人會當真，容易影響人際關係。
水瓶座：小心食物中毒，容易吃到不潔的食物，特別注意海鮮類。
雙魚座：工作壓力特別大，做自己份內事就好，切勿亂換工作。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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