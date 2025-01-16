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買彩券前必讀！4星座、4生肖偏財運超強 「這生肖」帶上紅包袋再出發

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為樂透中獎示意圖。圖／AI生成
圖為樂透中獎示意圖。圖／AI生成

又快到過年時節了，買個彩券、玩刮刮樂是不少人的過年必玩的娛樂活動，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片「4星座4生肖蛇年偏財賭運超強！」，來看看誰最有可能中大獎吧！

TOP 4：水瓶座 or 屬羊

木星在上半年會進入水瓶座的偏財宮，也讓水瓶座有突發偏財的機會。小孟老師建議在購買彩券錢可以穿著「紫色」衣物或是配戴紫色的口罩，增加自己的偏財運

TOP 3：雙魚座 or 屬馬

木星在下半年會進入雙魚座的偏財宮，也代表著財神來家中住。「黑色」將會是你們在2025年的幸運色，小孟老師建議在下注前可以吃黑色的食物或飲品，像是豬（米）血糕、咖啡、青草茶等等。

TOP 2：金牛座 or 屬鼠

木星駐守在金牛座的財帛宮， 所以金牛座偏財運大發利市很高。小孟老師建議再下注前可以帶著「紅包袋」，並在裡面放「568元」，代表著我要發增加自己的偏財運。

TOP 1：巨蟹座 or 屬龍

財星在6月會滑入巨蟹座的本命宮，下半年的才氣可以說是銳不可擋。小孟老師建議再下注後，將彩券放在「門打開45度角」的地方，代表著財位，無論是辦公室或是家中都可以，讓你財運恆通。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 星座 生肖

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