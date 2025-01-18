快訊

特聘宮鬥／授課不足被擋特聘教授 頂大師怒批成教書匠

她主張廢死！苗博雅臉書破5千網友灌爆 「賴清德有用人民的血暖民調嗎？」

國中生兒下公車被撞飛！陳國華原諒肇逃騎士原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

「大寒」好運來敲門！這些生肖福氣滿檔、好運加持到年底

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2025年的大寒落於1月20日，是冬季的終點與新年的起點。此時寒冷達到巔峰，但大地已孕育春的氣息，是準備除舊迎新的最佳時機。傳統習俗如大掃除、拆舊春聯、備年糕等，都是為來年祈福開運的重要步驟。

大寒好運來敲門！這些生肖福氣滿檔、好運加持到年底(圖片來源：科技紫微網)
大寒好運來敲門！這些生肖福氣滿檔、好運加持到年底(圖片來源：科技紫微網)

如何在大寒招好運

第一招：清掃迎新法

大寒是一年中最後的節氣，最適合進行大掃除。徹底清理家中陰暗角落，特別是門口、廚房和臥室，用鹽水擦拭地板，驅除霉氣和晦運。大掃除不僅淨化空間，也有助於讓人心境清朗，吸引正能量。完成後建議點燃檀香，增添居家祥和氣息，為新的一年打開好運之門。

第二招：年糕招財法

在大寒期間製作或品嘗年糕，是為來年祈求「年年高升」的象徵。建議選擇圓形或梯形年糕，加入紅棗和桂圓等甜味食材，寓意甜蜜和圓滿。全家共同參與製作年糕過程，不僅寓意家運興旺，也增添團圓氛圍。大寒當天吃上第一口年糕，能助你開啟一整年的財運好兆頭。

第三招：拆聯迎新法

大寒期間記得將舊春聯拆除，這象徵告別舊年霉運，迎接新年的美好氣場。拆下舊春聯後，可在門口擺放一盆生機盎然的綠植，如黃金葛或富貴竹，為家中注入新的能量與生機，迎來好運與富貴。

第四招：開運穿搭法

在大寒期間穿戴紅色或紫色服飾，能為你帶來旺盛的財運與正能量。無論是紅色圍巾、帽子還是紫色飾品，只需一點點幸運色的點綴，就能有效提升好運氣。尾牙抽獎或聚會時，這些開運色的搭配更是助你脫穎而出的秘密武器。

哪些生肖在2025年大寒前後轉運

生肖虎

大寒節氣為生肖虎帶來突破契機。職場上可能迎來晉升或新機會，特別是涉及創意與管理的工作領域。感情運勢亦佳，單身者有機會遇見聊得來的對象，已婚者則能感受到伴侶更多的支持與愛。

生肖兔

對生肖兔來說，大寒是一個修正方向的好時機。你的專業能力將被看見，有望接手重要項目或獲得晉升機會。感情方面，單身者有機會遇見理想型；有伴者則能共同完成一項具有意義的計畫，感情更進一步。

生肖牛

生肖牛在大寒期間有著顯著的財運提升，可能收到意外之財或過去努力的回報。尾牙期間，甚至可能抽到大獎。建議多穿戴紅色開運服飾，進一步放大你的好運勢。

【延伸閱讀】

【奇門秘術】論事業天命與投資運

奇門遁甲術，揭曉三年命運起伏

科技紫微網

大寒 生肖 開運

延伸閱讀

連25年義賣春聯！台中大業藝能館歲末「送愛到十方」

不獨立！4生肖依賴別人…牛沒安全感、雞緊張大師、他「不想努力」

新北淡水區公所大師揮毫送春聯 蛇福泰吉迎蛇年

生肖屬蛇過春節 靈鷲山免費領法財一桶金

相關新聞

「大寒」好運來敲門！這些生肖福氣滿檔、好運加持到年底

2025年的大寒落於1月20日，是冬季的終點與新年的起點。此時寒冷達到巔峰，但大地已孕育春的氣息，是準備除舊迎新的最佳時機。傳統習俗如大掃除、拆舊春聯、備年糕等，都是為來年祈福開運的重要步驟。

每日星座運勢／天蠍自然微笑吸引人 戀愛指數提升

2025-01-18牡羊座短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。【整體運】愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷

怕爆！12星座生肖今年恐出大問題？屬羊怕過勞、水瓶座當心食物中毒

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片「蛇年12生肖與12星座哪方面會出大問題喔」，小孟老師建議所有人東西都放在自己的「右邊」，也可以點一盞綠燈，在右手綁紅繩也可提升自己的整體運勢。

2025年三星座「黑馬」運勢逆轉勝！雙魚座成長了、獅子霸氣回歸、他下半年才變好

這些默默努力的星座即將在新的一年以黑馬的姿態衝出來了！星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享在2025年走出陰霾迎向光明的星座，建議參考太陽星座、上升星座和火星星座。

買彩券前必讀！4星座、4生肖偏財運超強 「這生肖」帶上紅包袋再出發

又快到過年時節了，買個彩券、玩刮刮樂是不少人的過年必玩的娛樂活動，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片「4星座4生肖蛇年偏財賭運超強！」，來看看誰最有可能中大獎吧！

三大生肖沒犯太歲也很衰 命理師指：勞碌和舊疾復發找上門

湯鎮瑋說，2025年是驛馬年，蛇年的火比較旺，又屬驛馬星，屬於是「動中求財」的一年。他點名包括生肖屬羊、兔和馬的朋友，今年則屬「沒犯太歲也很衰」的一群。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。