「花家黑魔法」？尾牙前跟同事一直聽這首歌… 果然中大獎

年關將近，各公司行號近期皆在舉辦尾牙犒賞員工一年辛勞。其中尾牙活動以抽獎最令上班族期待，有網友在Threads上分享易中大獎的訣竅，表示在尾牙前和同事一直在聽迪士尼動畫《花木蘭》影片中，「以妳為榮」的歌曲片段，其中花木蘭開口唱著：「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」，果然在尾牙時中了大獎。

《花木蘭》影片中，其中為了讓花木蘭能找到好歸宿的片段，花木蘭開口唱著：「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」，聲音清脆嘹亮，隨後片中其他人物再齊唱：「請將榮耀歸於她」，歌曲洋溢著喜慶的氛圍。

一名網友在Threads上分享該影片片段表示：「尾牙前跟同事一直在聽花木蘭這首歌，結果真的中大獎！花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑」。

不少網友紛紛回應表示，這首歌聽完會真的「滿腦子都是老祖宗保佑我的聲音」、「花家列祖列宗以你為榮」，也有人如法砲製也在尾牙前猛聽這首歌後表示：「老祖宗也保佑我尾牙中獎了！然後跟我搭檔主持的同事中頭獎」、「這真的太神奇了！聽花木蘭這首歌，竟然能帶來中大獎的好運，感覺像是『花家黑魔法』真的有效啊！這種巧合又帶有點神秘感，讓人不禁笑出來，簡直成了尾牙前的儀式感」。

還未參與尾牙的網友見文則說：「小編明天尾牙！就來印證花家黑魔法，求老祖宗保佑抽中大獎！不然股票明天開盤通通漲停也可以」、「路過看到這個，今天中午我一定要拿頭獎！ 」，也有人說：「今年開刮刮刮樂前，我也要來單曲循環」。