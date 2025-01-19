殺破狼週運勢／3星座偏財運佳「必對發票」 處女職務獲得升等

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與冥王星合相，並脫離火星影響，遇到很陽光、正向思考的人士，和他接觸覺得愉快，過往的陰霾都能因此退散，對人生也有新的看法。

感情運方面，在心靈宮位的金星與土星持續呈現合相，暗戀的對象見到你都會打招呼，戀情有重大進展，使你雀躍不已。關係穩定的白羊座，與伴侶心有靈犀，做許多事情都很有默契。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到火星影響，辦公室裡有些紛爭未了，開會或是討論時，同事或長官說話火藥味十足，氣氛不太好。某些白羊座則是工作太忙，對家庭無瑕照料。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位退行，受到水星影響，親人翻舊帳跟你吵架，覺得太不講理了，可能氣到想離家出走。這段時間依然要注意居住空間電器與爐火的安全，門戶亦要小心宵小入侵。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，與冥王星合相，脫離火星影響，職場的潛規則被曝光，從事不法勾當的人面臨逞處，大快人心。某些金牛座則是因為在某個案件表現出色，在工作領域中成為受人矚目的焦點。

人際關係方面，金星與土星合相在人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，人緣變好，脫離邊緣人的行列。某些金牛座成為眾人所信賴的對象，大家會特別尋求你的意見，感覺到自己是被人所需要的。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到交通宮位的火星影響，出國旅遊，行程排得太過緊湊，反而使你感到十分疲累。某些金牛座則是因為遇到大眾運輸系統停擺，讓你受困在某個區域，動彈不得。

金錢運方面，在金錢宮位的木星持續受到在人際關係宮位的土星影響，有許多人情債必須要還一還，會需要贈送許多禮品給幫助過自己的人。某些金牛座會接到紅色炸彈，荷包大失血。

雙子座：

整體運勢

遠行運佳，太陽進入遠行宮位，與冥王星合相，同時脫離火星影響，會計畫一個人旅行，去一些自己想朝聖的地方，不被其他人牽制，覺得比較自由愉快。

工作運方面，在志業宮位的金星與土星持續呈現合相，會在過年前將特休都用掉，可好好調整身心靈。某些雙子座會接到光鮮亮麗的案子，有機會與名人合作，會對新的任務充滿期待。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的水星受到火星影響，當心信用資料被盜用，或是被詐騙，財務損失嚴重。有投資習慣的雙子座，誤判經濟情勢，被套牢在高點，或是慘賠收場。

健康運方面，水星持續在疾厄宮位行進，不小心著涼感冒，或是被病毒感染，呼吸系統發炎。木星持續在命宮退行，好不容易減到標準體重，又因為過於鬆懈，再度復胖。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與冥王星合相，並脫離火星的影響，偏財運頗佳，記得對發票，中獎率高。有投資習慣的巨蟹座，長期投資的標的終於有了起色，可選在適當的時機獲利了結。

遠行運方面，金星持續與土星呈現合相，好不容易有錢有閒到海外遊覽，食宿上比較捨得花錢，住昂貴的旅店，享受高級的餐點。某些巨蟹座會因為累積許多里程數，或是特殊身份，獲得服務升等的禮遇。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到命宮的火星影響，對另一半沒有耐心，常說不到幾句話就發生爭執。某些巨蟹座覺得情感對象太嘮叨，選擇把對方的聯絡管道暫時封鎖，使心情不受到打擾。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與冥王星呈現合相，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀不要輕忽。水分攝取要足夠，不要憋尿，以免泌尿系統發炎。火星持續在命宮退行，當心血光之災，容易發生意外傷害。

獅子座：

整體運勢

感情運佳，太陽進入感情宮位，與冥王星呈現合相，與情感對象和好如初，原本擋在兩人間的陰霾一掃而空。處在曖昧狀態的獅子座會與喜歡的人互訴衷曲，情感得以發展。

金錢運方面，金星與土星呈現合相，偏財運頗佳，對發票的中獎率高，也可購買彩券試試手氣。有投資習慣的獅子座，投資標的止跌回升，可望回到購入時的價格，或是等待一陣子，再漲高一些，選在適當的時機出脫。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到火星影響，工作效率很快，反而使得上司不斷丟更多的事情給你做，偶而要保留一下實力，別讓他人覺得你能力太好，否則要承擔的業務會越來越多。

健康運方面，水星持續在健康宮位行進，受到精神宮位的火星影響，容易著涼感冒，呼吸道不通暢，使得睡眠品質也受到影響。土星與金星合相在疾厄宮位，喉嚨會因為感冒嚴重發炎，小感冒也要好好治療，以免演變成慢性疾病。

處女座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入工作宮位，與冥王星合相，並脫離火星影響。在職場默默耕耘，堅守崗位，上司都看在眼裡，工作能力獲得肯定，職務會獲得升等，或是受到拔擢承擔管理職。

感情運方面，在感情宮位的金星與土星呈現合相，和喜歡的人結束冷戰，雙方會更珍惜彼此的存在。某些處女座則是有新戀情正在萌芽，對某個人有好感，逐漸忘了先前悲傷的戀情。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到水星影響，在網路上發表一些言論，被立場不同的人謾罵，覺得不受尊重。某些處女座則是覺得某個朋友脾氣太差，會暫時封鎖對方的聯絡管道，眼不見為淨，

健康運方面，太陽進入健康宮位，與冥王星合相，天氣寒冷，注意室內外溫差，容易引發心血管方面的問題，需攝取足夠的水分、保養泌尿系統，避免結石或發炎。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與太陽合相，暗戀的對象突然向你索取聯絡方式，兩人會有發展的機會。某些天秤座則是與喜歡的人互訴衷曲，雙方決定正式交往。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，偏財運佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的天秤座，投資標的起伏較大，必須密切注意標的物的走勢，小賺一些錢就出脫，可因此積少成多。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到水星影響，目前業務量還是很多，不過你的努力已經被人看見了，只是工作太過辛苦，回家還要做很多家事，對於職場感到倦勤。

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到火星影響，與親人溝通一些事情，容易產生火藥味，不歡而散。某些天秤座的居住空間有些設備需要修繕，但有很多雜事要忙，一直處在將就使用的狀態中。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星與太陽呈現合相，與冷戰的親人和好，雙方對於過去的恩怨都不再計較。某些天蠍座討厭的鄰居終於搬走了，居住空間變得清靜愉悅。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的金星與土星呈現合相，同時在感情宮位的天王星相位良好，與喜歡的人和好，雙方會覺得彼此的存在很重要。感情穩定的天蠍座有懷孕的跡象，對即將降臨的小生命有一些期待。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的水星受到火星影響，駕駛車輛需當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，走路或搭乘大眾運輸系統時也可能遇到冒失的司機，這段時間需特別注意交通安全。

學業運方面，在學業宮位的火星受到水星影響，學期結束了，還有一堆報告、論文、作業交不出來，必須在假日繼續努力。某些天蠍座的期末考試成績不理想，有留級或是被當的可能。

射手座：

整體運勢

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與冥王星呈現合相，並脫離火星影響，會有獨自到外地旅行的計畫，可能會一個人試著環島，或是到人煙稀少的景點探索，享受孤獨的旅程。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，需要臨時到外地出差，差旅待遇不錯，但要完成的任務也極為困難，需要有靈活的應變能力，可順利達成。某些射手座，對於辦公室的許多突發狀況都處理妥當，深受同事信賴。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到在財務宮位的火星影響，當心掉錢包，或是個人資料被盜用，金錢損失嚴重，有投資習慣的射手座，投資標的大跌，套牢在高點。

感情運方面，在感情宮位的木星受到在家庭宮位的土星影響，過年要去伴侶家見對方的父母，覺得很焦慮。尚未結婚或沒有伴侶的射手座，家人會介紹相親對象，讓你感到很尷尬。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的冥王星與太陽呈現合相，薪資獲得合理的調整，經濟狀況會改善許多。某些摩羯座則是會找到新的副業，增加收益，多賺點零用錢，經濟狀況不無小補。

工作運方面，木星持續待在工作宮位，會尋求到適合自己的工作，職場也比較友善。不過木星持續受到在交通宮位的土星影響，常常需要到外地出差，到處奔波。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位退行的火星受到在命宮的水星影響，與另一半溝通不良，常常因為小事情發生爭執，關係越來越緊繃。某些摩羯座會覺得對方常常翻舊帳，很受不了老是為同樣的事情鬼打牆。

健康運方面，水星持續在命宮行進，當心著涼感冒或病毒感染，引起呼吸系統發炎。木星持續在健康宮位行進，有發福的傾向，不論怎麼運動、控制飲食都很難瘦下來。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，家中有開明的長輩，對於你想發展的興趣給予支持，覺得自己比別人幸運。某些水瓶座討厭的鄰居終於搬家，居住環境安寧許多。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與土星呈現合相，薪資提升，收入增加，覺得經濟負擔減輕許多，可以買一些小廢物，或是吃些昂貴的美食，滿足一直壓抑的物質慾望。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到在精神宮位的水星影響，工作量繁忙，每天都需要加班，對現在的發展領域感到厭倦。某些水瓶座的職場氣氛不佳，經常與同事發生爭執，萌生轉換單位的想法。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星，受到在金錢宮位的土星影響，為了討好喜歡的人，不惜砸下重金，購買昂貴的精品贈送對方。某些水瓶座則會為小孩或寵物買很多新衣服，準備過新年。

雙魚座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的天王星相位良好，會遇到十分優秀、思想前衛的指導者，以十分有邏輯的方式傳授知識，使你受益良多，學習成果突飛猛進，成績進步許多。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會臨時決定一趟旅程，到外地作客，或是快閃某個城市，到想朝聖的地方打卡，或是去品嚐當地有名的美食，轉換一下心情。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到人際關係宮位的水星影響，兩人的關係受到他人的挑撥而發生爭執。某些雙魚座則是被有婚姻關係的人士追求，甚至發生肉體關係，發現自己是小三之後，懊悔不已。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到感情宮位的火星影響，他人的情感問題不要多管閒事，以免公親變事主。某些雙魚座的朋友情緒不佳，會暫時封鎖對方，免得被颱風尾掃到。

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