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蛇年運勢大解析／羊恐破財、龍要聽勸、兩生肖注意車關

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為蛇年運勢示意圖。圖／AI生成
圖為蛇年運勢示意圖。圖／AI生成

命理師簡少年分享影片「蛇年生肖運勢十二宮位全解析」，2025年整體來說是有點辛苦的一年，建議若遇到困難可多做功德，幫自己改運。

▍蛇／注意口舌 放軟身段

今年很奔波，容易溝通不良。有桃花運，但對方控制慾強。財運不錯，有升官機會，但注意口舌，建議要柔軟一點。

▍馬／身心靈得到提升

內心不安的一年，想改變和成長，有修道想法，身心靈提升。容易遇到年長、有哲理、宗教類長輩或貴人，夫妻易有衝突，可能懷孕。財運來自長輩資源，建議保守為上。

▍羊／容易破財 別管閒事

今年是才藝發光發熱的一年，桃花滿滿，如果有小孩，個性會很失控，沒小孩就注意寵物安全。可能亂花錢，外派遠方更容易升官。容易破財，別多管閒事。

▍猴／晚上少開車騎車

貴人能量強，今年有大改變，另一半容易有出世想法。今年會破財，外出注意交通安全，晚上少開車。野桃花多，易有短暫戀情，工作上可能挑戰很難的事情。容易和父親溝通不良。

▍雞／投資要見好就收

得到權力和錢，卻是不好溝通一年。有野桃花，投資方面，宜見好就收，今年可能開刀，出外發展機率高，工作資源很多，但過程中是非多，要調整自己心態。

▍狗／可能升官 外出不順

今年想冒險，但容易出錯。外出不順利，會得到長輩的照顧或認可，可能會升官。田宅很好，現金無財，但是卻可能資產增加。

▍豬／快去遠方發展

建議多外出，運氣比較好，但不要玩水。會認識年長的人，建議以和為貴。財能量弱，建議要保守一點，今年是孤單的一年，容易吵架。也是有權力年，可能升官但不加薪。

▍鼠／外出遇貴人 可能轉職

出外遇貴人的一年，貴人能量強，但要保守不要貪心，感情可能不順，副業比正業賺錢，可能會食物或藥物中毒。貴人很多，可能換工作。

▍牛／財運很旺 可能過分玩樂破財

貴人能量強，野桃花多。遠行恐受傷，工作運強，可能會升官，財運很強，但可能玩樂太多又破財，整體運勢很好。要注意父母是否有舊疾復發問題。

▍虎／身不由己 內心孤獨

感覺身不由己，要注意腸胃的問題。可能升官，但是卻變動大，今年內心有孤獨感，但是會得到很多人幫助，長輩也會給很多資源。

▍兔／特別注意車關

今年特別想幫人，海外機會變多。遇到很多女性貴人，要注意合約問題。桃花旺，財帛宮財進財出，一直在花錢，注意車關或腸胃怪病，今年過得開心，很滿意這些變化。

▍龍／太過衝動 多聽人建議

想法很衝動，雖然貴人多，但自己容易做錯決定。性生活可能很精采，注意婦科和男科疾病。工作運不錯，今年和人溝通困難，建議多聽建議。

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桃花 生肖運勢 簡少年 財運

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