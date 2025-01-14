尾牙拜土地公求財…誰必拜、誰不能拜、怎麼拜「禁忌一次看」！
1月15（明）日就是農曆的12月16日，「小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生」分享，農曆每月的初二、十六祭拜土地公為「牙祭」，又稱「做牙」，而歲末做牙就稱為「尾牙」，農曆2月2日做「頭牙」，農曆12月16做「尾牙」。尾牙當天可前往土地公廟參拜祈福，為土地公「祝壽」，也是求財好日子，人們謝謝土地公一整年的庇佑，更祈求新年財運開。
▍尾牙供品
1.水果
準備香蕉、李子、梨子、鳳梨等水果，諧音「朝你來旺」。
2.甜麻糬
相傳土地公愛吃甜食，麻糬也象徵黏住錢財。
3.刈包、潤餅
刈包外型像是滿滿的錢包，尾牙吃刈包，也有財富滿足的意義。
4.發粿
象徵發發發，財運亨通，事業蒸蒸日上。
5.金箔元寶香
象徵燒元寶得元寶，金箔則是招財、福運加持
▍哪些行業必拜
1.電商平台
2.網路行銷
3.業務相關
4.財運不順
5.職場求職者
6.開店創業者
7.企業雇主
8.事業瓶頸
▍祭拜禁忌
祭拜水果數量請準備「單數」而非雙數，也要避開芭樂、番茄、釋迦等不適合當作供品的水果。
尾牙拜土地公是求生意興隆，因此醫院、藥局、殯葬業者就不適合做牙拜拜。
◎本文內容已獲 小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生 授權，未經同意禁止取用轉載。
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