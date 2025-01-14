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尾牙拜土地公求財…誰必拜、誰不能拜、怎麼拜「禁忌一次看」！

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為拜拜示意圖。圖／AI生成

1月15（明）日就是農曆的12月16日，「小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生」分享，農曆每月的初二、十六祭拜土地公為「牙祭」，又稱「做牙」，而歲末做牙就稱為「尾牙」，農曆2月2日做「頭牙」，農曆12月16做「尾牙」。尾牙當天可前往土地公廟參拜祈福，為土地公「祝壽」，也是求財好日子，人們謝謝土地公一整年的庇佑，更祈求新年財運開。

尾牙該準備哪些供品。圖／小羊開運 happysheep168 提供
尾牙該準備哪些供品。圖／小羊開運 happysheep168 提供

▍尾牙供品

1.水果

準備香蕉、李子、梨子、鳳梨等水果，諧音「朝你來旺」。

2.甜麻糬

相傳土地公愛吃甜食，麻糬也象徵黏住錢財。

3.刈包、潤餅

刈包外型像是滿滿的錢包，尾牙吃刈包，也有財富滿足的意義。

4.發粿

象徵發發發，財運亨通，事業蒸蒸日上。

5.金箔元寶香

象徵燒元寶得元寶，金箔則是招財、福運加持

尾牙八種人必拜。圖／小羊開運 happysheep168 提供
尾牙八種人必拜。圖／小羊開運 happysheep168 提供

▍哪些行業必拜

1.電商平台

2.網路行銷

3.業務相關

4.財運不順

5.職場求職者

6.開店創業者

7.企業雇主

8.事業瓶頸

▍祭拜禁忌

祭拜水果數量請準備「單數」而非雙數，也要避開芭樂、番茄、釋迦等不適合當作供品的水果。

尾牙拜土地公是求生意興隆，因此醫院、藥局、殯葬業者就不適合做牙拜拜。

◎本文內容已獲 小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生 授權，未經同意禁止取用轉載。

土地公 尾牙

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尾牙拜土地公求財…誰必拜、誰不能拜、怎麼拜「禁忌一次看」！

1月15（明）日就是農曆的12月16日，「小羊開運｜八字命理·轉運祈福·漢方養生」分享，農曆每月的初二、十六祭拜土地公為「牙祭」，又稱「做牙」，而歲末做牙就稱為「尾牙」，農曆2月2日做「頭牙」，農曆12月16做「尾牙」。尾牙當天可前往土地公廟參拜祈福，為土地公「祝壽」，也是求財好日子，人們謝謝土地公一整年的庇佑，更祈求新年財運開。除了祈求神明保佑，自己也要多行善積德，就能獲得庇佑。

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