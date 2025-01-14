尾牙拜土地公求財…誰必拜、誰不能拜、怎麼拜「禁忌一次看」！

2025年的尾牙落在1月15日（星期三），也是農曆的十二月十六。尾牙，原本是寫作「尾迓」，而「迓」有迎接神明來接受供奉的意思。但是大家知道嗎？尾牙這天一定要吃刈包，因為刈包外形就像老虎咬著一塊豬肉一般，所以俗稱虎咬豬，而且還與閩南語音「福咬住」相近，內夾的酸菜被客家人視為福菜，所以有「留住福氣」的意思。

2025-01-14 10:50