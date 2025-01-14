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明天尾牙由來！拜土地公、必吃「這食物」留住福氣大發財

旺好運／ 綜合報導
圖為公司吃尾牙示意圖。圖／AI生成
圖為公司吃尾牙示意圖。圖／AI生成

2025年的尾牙落在1月15日（星期三），也是農曆的十二月十六。尾牙，原本是寫作「尾迓」，而「迓」有迎接神明來接受供奉的意思。但是大家知道嗎？尾牙這天一定要吃刈包，因為刈包外形就像老虎咬著一塊豬肉一般，所以俗稱虎咬豬，而且還與閩南語音「福咬住」相近，內夾的酸菜被客家人視為福菜，所以有「留住福氣」的意思。

依照民間習俗，一般家庭每逢初一、十五，一般商家初二、十六，以及在市場做生意的初三、十七，都是定期拜土地公的日子。所以這幾個日子，也就是大家「作迓」的日子，每年的第一個「迓」，是在二月初，也就是「頭迓」，12月中則是最後一個「迓」，所以叫作「尾迓」，或者「尾牙」。

每年這個時候，各家老闆都會準備牲禮、金紙祭祀土地公，以祈福招財，並設晚宴，宴請員工，感謝員工這一年來的辛勞。而在這一天的晚上有吃刈包的習俗，因其外型長得像錢包，裡面夾一大塊滷肉、酸菜、花生粉、還有香菜，因形狀像一個飽滿的錢包，取其財富滿足的喻意。所以尾牙吃刈包，象徵來年發大財。錢包滿滿用不完。

刈包形相上，象徵老虎的嘴型，從外形上看，就好像老虎咬著一塊豬肉，俗稱「虎咬豬」，在尾牙時吃刈包象徵著將一整年不好的厄運，全部把它吃掉，迎接來年事事順利。還有一說是，「虎咬豬」與閩南語音「福咬住」相近，內夾的酸菜被客家人視為福菜，所以有「留住福氣」的意思。其實，尾牙吃刈包，對生意人還有另一層意義。商家們由於生意上的應對，常會說些善意的謊言，吃刈包代表著，商家們象徵性的，把這年來的謊言包起來吃掉的意思。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土地公 客家人 尾牙

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