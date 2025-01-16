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一年最冷「大寒」將至！命理師曝開運重點 身上點綴2顏色轉運

聯合新聞網／ 綜合報導
「大寒」是新年的交年，也是一年中最冷時期，命理師表示轉運要靠兩種顏色。 示意圖／ingimage
「大寒」是新年的交年，也是一年中最冷時期，命理師表示轉運要靠兩種顏色。 示意圖／ingimage

春節來臨前，要先迎接最一個節氣大寒」，命理師柯柏成在臉書粉專「柯柏成/命理」指出，顧名思義，「大寒」前後是一年中最冷的一段時間，由於緊接著過年，柯柏成透露「開運重點在大掃除」，傳統民俗的除舊布新正是從這天開始，舊的春聯就要在這時清理，除夕前再貼新的即可。

柯柏成補充，家裡的大掃除通常是一年僅此一次，因為工程相對浩大，所以一般不會只安排一天完成，不過大寒後到除夕只有一周，時間並不長，全部集中到除夕前一天小年夜清理會很辛苦，因此提早些從小寒開始都沒關係，一天清一點壓力比較不會這麼大。

另外，這個節氣起可以利用紅、紫色的衣物當作開運的物件，例如圍巾、手套或口罩，不過要注意稍微「點綴」即可。柯柏成補充，開運的物件都是四兩撥千斤的槓桿效應，把自己穿得像聖誕老人反而太超過，建議過年期間要打家庭麻將的人可以試試看這個方法，從大寒起就用些紅、紫色元素的衣物來為自己增加運勢。

柯柏成表示，根據中醫的五運六氣理論，新年的交年會落在大寒這個交節氣，例如王冰勘定的《黃帝內經》，按照大寒交節氣時起算新的一年。但他提醒，對一般人而言，新的一年從哪裡開始起算不重要，中醫談的是「養生之道」，這個節氣除了轉運，好好的保暖、早睡晚起才是重點！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 大寒 節氣

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