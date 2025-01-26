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親戚煩死了！最討厭過年5星座…天蠍不想聊私事、他直接開嗆把場子弄僵

聯合新聞網／ 12talks
圖為過年親戚問東問西，讓人崩潰示意圖。圖／AI生成
圖為過年親戚問東問西，讓人崩潰示意圖。圖／AI生成

很快又要過年了，到底什麼星座是不喜歡過年的，不喜歡被問一些機車問題，不喜歡一些為了節日相聚的場面呢？看看自己有沒有上榜！！

第五名 射手座

射手座最受不了別人問了一些蠢問題，一再詢問一些機車的問題，只會讓射手座認為這些人都不是真正在關心自己，只是為了營造話題而提出。這樣的場面會讓射手座感到不被尊重，有時候甚至會有生悶氣的情況出現。而且那些形式化的過年細節，也會讓射手座感到崩潰。

第四名 魔羯座

魔羯座做事情很多都注重目的性，這場的對談能為自己帶來什麼，能為對方帶來什麼價值。如果只是為了好奇而問一堆機車問題，魔羯座會認為這是浪費時間，而時間應該用來處理更有意義的事情。雖然有時候魔羯座也會禮貌回應，可是內心已經在吶喊。

第三名 水瓶座

本來就比較冷漠疏離的水瓶座，面對過年時的機車問題，雖然有時候會覺得很有趣，但是不太有長幼輩概念的水瓶座，有時候難免會有互相對問的環節，會弄到現場氣氛十分僵持，這樣的水瓶座寧願不出席這樣的場合。

第二名 天蠍座

天蠍座很重視自己的隱私，有些事情並不喜歡公開，因為不喜歡被討論，不喜歡成為焦點。往往過年時期機車問題都是一堆天蠍座不願意坦誠公佈的答案，因此天蠍座最不喜歡過年。

第一名 處女座

處女座最不喜歡裝模作樣，對於自己不喜歡回答的問題，有時候也很難裝出一副很有禮貌的樣子，而失禮的表現是處女座最不喜歡看到自己的樣子。所以有時候明知道過年會被問機車問題，往往是處女座想要極力逃避的事情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜年 星座 親戚

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