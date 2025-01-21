突破的一年！從出生日期看「2025年財富排行榜」 第一名組合將大放異彩

2025年是命理學中的「9」，也可以說今年是「1」年開始「9」年週期的最後一年，因此前面的努力可以看到成果或結論。「9」也可以是新週期開始的準備期，這時候適合放下不好的習慣和重整人際關係，日本媒體「占TV」列出2025財富排行的生日榜單，快來看那些日子的人會大放異彩吧。

第九名：4、13、22、31日出生

這些日子出生的人，多半喜歡穩定的日子，因此與流動的「9」可能不在同一個波長上，而且容易陷入自我懷疑。首先，先減輕你肩上的壓力，停止試圖控制事情並讓事情發生，也建議多做一點白日夢，參與人道主義活動或是思考地球環境變化能改善運氣。

第八名：2、11、20、29日出生

你是一個非常敏感的類型，所以在充滿變化的「9」年可能會感受到很大的壓力。避免打擾自己的心靈和生活，要學會相信自己事情會好起來，避免被外在的事物影響太多。建議可以多執行繪畫、瑜珈或舞蹈，會感覺更明亮、積極。

第七位：8、17、26日出生

於這日期出生的人有獲取和成為人才的能力，可能會在「9」的這年充滿困難，但是如果想要讓今年變得有意義，可以轉念看看自己現在擁有的東西，並用它來解決不必要的事情和負面關係。建議可以多當志工或是參與正面活動，都是一個好點子。

第六位：：6日、15日、24日出生

你們是一群熱愛和諧的人，當改變的浪潮席捲時，可能會發生破壞和諧等令人震驚的事情，讓你感到不舒服。另一方面，也能期待新的遭遇和覺醒，例如，你可能有更多的朋友和家人，或者你由於某種原因覺醒了對人類的愛，另外，「9」年也有靈性的意思，所以靈界之門很有可能會打開。

第五名：1日、10日、19日、28日出生

你們善於接受挑戰，「9」年充滿著改變的浪潮，看起來這將是充滿活力的一年，但也不乏需要解決的事情。看到問題毫不退縮的你們，可能會因此有成就感，進而開心起來，但要注意的是，如果有打算創業的人，最好是等到2026年會比較好。

第四名：7日、16日、25日出生

你們是一群思想家，遇到了「9年」意味著巔峰，可能是充滿學習成長的一年，有很多會激發你求知慾的事情會發生，所以要始終保持著開放的心態。當你感到精神和身體疲倦時，可以多花一點和自己獨處，也建議寫日記來記錄自己的心情。

第三名：3日、12日、21日、30日出生

你們天生有著樂觀的心態，也善於交際，是一個會深受大家歡迎的角色，但有些容易感到厭倦是唯一的缺點。不過，在這個充滿幹勁的「9年」，若不再半途而廢，一定能展現出一個成果，例如，可以拿起你停止寫的小說，或是暫停的英文會話課，相信天賦將再次被喚醒。

第二名：5日、14日、23日出生

你們個性活潑好動，充滿好奇心，驚喜的「9」年很可能是令人興奮的一年，可以經歷很多變化，積極與他人互動，並在必要時為世界和人民採取行動。你不僅會得到對方的欣賞，也會讓你有內在成長。建議透過旅行來獲取豐富的知識。

第一名：：9日、18日、27日出生

在生機勃勃、充滿活力的「9年」，同樣具有活力的「9」生日族群將會大放異彩，透過展現真實的自我，你就有潛力創造美妙的奇蹟，可能會發現你不知道的魅力和才能，如果對某件事情有疑問，最好是相信直覺，會指引你走向正確的方向。

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