本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人用親切和善的態度，就能帶來滿滿財富，有人則是多運用微笑，就能讓財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬羊

美麗，是許多人追求的目標，希望讓自己變得更加亮麗，如果你是從事美容美髮相關的工作，本周會有不錯的機緣出現，在這段時間裡，無論是新或舊的客人，你都要認真對待，能夠增強他們對你的信任度以及忠誠度，在未來的日子，將會替你帶來長久穩定的業績。

第四名：血型B型+生肖屬猴

如果你是經營生活用品的店家老闆，特別是寢具類型的，本周能有好成績降臨，在這段時間裡，可以掛上大大的布條加上一些優惠，就能夠吸引到許多人前來店裡看看，再運用親切和善的態度，就有機會賣出一件件商品，讓你在一周內，收益強強滾滾，帶來滿滿財富。

第三名：血型O型+生肖屬兔

俗話說天有不測風雲，人有旦夕禍福，如果你是保險業務專員，本周是你向上衝刺的一周，在這段時間裡，你可以大力推薦短期意外險，或是旅遊意外險，要記得用誠懇而又充滿愛心關懷的態度，很快就能取得對方的認同，讓你在短時間內簽下多筆合約，讓自己的獎金再創高峰。

第二名：血型AB型+生肖屬狗

經濟發展已經邁向全球化的境界，貨物往來已是稀鬆平常而又便捷，如果你是從事進出口貿易相關的經營者，本周會有大好的機會，在這段時間裡，將有大筆生意不請自來，你只需要用謹慎而又專業的流程處理，就能讓得到客戶五星好評，同時也讓自己財庫更加飽滿。

第一名：血型A型+生肖屬牛

如果你是百貨公司的專櫃人員，尤其是高單價的精品專櫃，本周的大好運就要爆發，在這段時間裡，會遇到許多花錢不手軟的大客戶，你可以多加介紹，多多推薦，千萬不要不好意思，多運用你的微笑感染他們，他們自然會把錢從口袋掏出，讓你的業績瞬間衝高，讓財源滾滾而來。

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