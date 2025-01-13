唐綺陽星座運勢週報：雙子工作傳好消息 處女新桃花出現
【唐綺陽星座運勢週報1/13-1/19】
星象影響：太陽衝刺、日冥合相、金土合相、日火對分
本週太陽衝刺魔羯，伴隨諸多變數，避免下重大決定，整體氛圍嚴肅，留意長輩狀況。日冥合相，大眾關注生老病死和政治議題，有機會出現震撼性發展。金土合相，易有不切實際的浪漫幻想，習慣逃避現實的人，可能面臨問題的挑戰。日火對分，不同價值觀產生對立，雙方互不相讓，小心引發人際關係衝突。
12星座個別影響：
巨蟹：凡事看不順眼心有點悶；感情別裡外不分亂鬧脾氣
天秤：忙於工作夥伴的協調相處；感情上對方易胡思亂想
魔羯：工作忙碌需注意腸胃健康；感情狀況要直面處理
水瓶：抽離感情做理性判斷；感情易悲觀卻步而喪失機會
牡羊：要面對現實評估可行性；感情建議多花時間經營
獅子：後起之秀激發警覺和動力；感情要注意說話技巧
處女：工作擔任辛苦後勤部隊；新桃花出現可問家人意見
雙魚：工作出現新可能性但先別搞怪；新桃花需再多觀察
金牛：能力充分展現能贏得信賴；感情建議再多一點體貼
雙子：工作頻傳好消息成績亮眼；感情人際關係佳氣勢旺
天蠍：工作順利進行請按部就班；感情適合走高冷人設
射手：貴人運旺，出現古板型貴人；感情強勢握有主導權
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