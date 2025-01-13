唐綺陽星座運勢週報：雙子工作傳好消息 處女新桃花出現

星象影響：太陽衝刺、日冥合相、金土合相、日火對分

本週太陽衝刺魔羯，伴隨諸多變數，避免下重大決定，整體氛圍嚴肅，留意長輩狀況。日冥合相，大眾關注生老病死和政治議題，有機會出現震撼性發展。金土合相，易有不切實際的浪漫幻想，習慣逃避現實的人，可能面臨問題的挑戰。日火對分，不同價值觀產生對立，雙方互不相讓，小心引發人際關係衝突。

12星座個別影響：

巨蟹：凡事看不順眼心有點悶；感情別裡外不分亂鬧脾氣

天秤：忙於工作夥伴的協調相處；感情上對方易胡思亂想

魔羯：工作忙碌需注意腸胃健康；感情狀況要直面處理

水瓶：抽離感情做理性判斷；感情易悲觀卻步而喪失機會

牡羊：要面對現實評估可行性；感情建議多花時間經營

獅子：後起之秀激發警覺和動力；感情要注意說話技巧

處女：工作擔任辛苦後勤部隊；新桃花出現可問家人意見

雙魚：工作出現新可能性但先別搞怪；新桃花需再多觀察

金牛：能力充分展現能贏得信賴；感情建議再多一點體貼

雙子：工作頻傳好消息成績亮眼；感情人際關係佳氣勢旺

天蠍：工作順利進行請按部就班；感情適合走高冷人設

射手：貴人運旺，出現古板型貴人；感情強勢握有主導權