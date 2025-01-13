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蛇年太歲換人當...正義擅懲奸惡 4生肖最要留心

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
安太歲示意圖。圖／AI生成
安太歲示意圖。圖／AI生成

農曆新年將屆，送走無春青龍年，迎來雙春青蛇年。民俗專家廖大乙提醒，乙巳蛇年太歲星君為吳遂大將軍，擅於剷奸除惡，是智慧與正義的化身，所以蛇年更要注意若作惡，必遭嚴懲，尤其犯太歲的蛇、、虎、猴4生肖報應恐來得更快。

廖大乙指出，乙巳蛇年在五行上屬木，為閏六月且有2個「立春」，分別落在農曆農曆正月初六和農曆12月17日，而「雙春閏月逢青蛇」，肖蛇者「坐太歲」、肖豬者「沖太歲」、「偏沖」肖虎、猴者，4生肖運勢低，易犯小人、爛桃花等。

而蛇年由乙巳太歲吳遂大將軍輪值，由於他生於宋朝，並擔任過縣令，相傳他擅於摘奸發伏、剷奸除惡，是智慧與正義的化身，對作奸犯科、貪贓枉法者，必定嚴懲，若犯太歲還作惡，無疑是向他挑戰，因此更會緊盯，報應也會來得更快。

廖大乙建議，蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，除了記得到廟宇安太歲外，可從現在起開始行善布施，幫自己多累積正能量，在新的一年則要讓自己行正道，並心存善念，切勿沾染毒、賭、色、貪、暴力等行為，謹言慎行，自然逢凶化吉。

不過，甲辰龍年犯太歲的龍、狗、牛、羊、兔5生肖，隨蛇年到來將迎來好運，擺脫心驚肉跳的一年，可望丕極泰來，也建議可把握青龍年尾聲，行善廣植福田，把握谷底翻身機會，有機會得到升官發財或意想不到的收穫。

蛇年、生肖示意圖。圖／AI生成
蛇年、生肖示意圖。圖／AI生成

生肖運勢 蛇年

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