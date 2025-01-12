2025尾牙旺季來了 用民俗五招在乙巳年抽到大獎

農曆新年將至，不少公司行號已陸續在近期辦理尾牙活動，也有多數公司會舉行抽獎，命理師楊登嵙說，今年乙巳年，也是木舌年，開運顏色已綠色、粉紫色為主，另外搭配開運紅包，也有民俗增加好運方式，以在新年之初即抽到大獎。

命理師楊登嵙說，2025年歲次「乙巳」，乙五行是木，所以今年為木蛇年，木可以生火，因此，今年開運色系是「木」及「火」。「木」的色系是綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色。「火」的色系是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。

以下為五種開運方式：

一、穿著開運色系服飾：

尾牙抽獎當天穿著開運木及火色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，則自己的貼身衣物來強化。

二、配戴貔貅：

今年開運招財吉祥物是貔貅，可以配戴貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身上，色澤以開運木及火色系更佳。

三、開運紅包：

準備2個紅包，紅包一個包3顆紅豆，另一個包8顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為紅色屬火，3及8的易經數理為「木」的能量。

四、開工紅包：

今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

五、財神符：

可以將在財神廟求的財神符，帶在身上，參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。

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