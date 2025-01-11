你是P人還是J人？8大MBTI性格傾向解析一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「MBTI八種性格傾向」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大MBTI性格傾向。

MBTI可說是近年來最熱門的人格測驗，透過四大維度及每維度的兩個字母，組合成共16種人格類型。除了各圈名人紛紛瘋測，MBTI 也成為年輕族群在社群上常用的自我標籤，以不同人格所延伸出的產品、歌曲、生活方式等更是層出不窮，相關話題備受關注，近一年討論聲量突破10萬則。究竟這8個字母代表著什麼樣的人格傾向呢？就讓我們來一探究竟吧！

「I人／E人」充電方式大不同 「F人／T人」溝通容易有障礙？

▲ 網友熱議MBTI八大性格傾向 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對MBTI八種性格傾向的討論，發現MBTI中的首個維度「內向（I）／外向（E）」最受熱議。此維度所對應的是當今世代最常說的「I人」和「E人」，而I與E的差異主要在於「恢復精神力的方式」，I人透過獨處恢復能量，E人則是透過與外界交流充電。

便有E人網友現身說法，提及「覺得和朋友出去玩挺開心，而且電真的是充好充滿誒」、「我可以隨機搭訕陌生人聊上一小時」；而相對的，I人網友則更重視擁有自己的時間，表示「假日揪我出去聚餐我寧願回公司加班」、「每次在聚會當下都會覺得『我到底幹嘛答應要來⋯⋯』」、「身為i人我一個禮拜至少要有6天是自己的時間」。

第二個維度是「直覺（N）／實感（S）」，兩者差異主要在於「接收和處理資訊的方式」，N人偏好依賴想像力與直覺，樂於嘗試新主意、關注事情全貌，S人則更相信具體的事實，且關注事情細節。許多網友認為S人與N人容易溝通不順，因為「S人腦袋是直的，N人就很會腦補、想太多」，若情侶雙方各為S/N，可能「一方講大方向，另一方講細節」，指出兩者因為思考方式不同，「會需要雙方都很努力去溝通和表達」。

而「感覺（F）／思考（T）」維度也同樣備受熱議，兩者在「做決策時注重的面向」不同，可以粗略理解為「感性」和「理性」，其中獲得更多討論度的F人習慣從情感與價值觀出發，重視他人感受，T人則擅長用邏輯分析做決定，更看重客觀原則。

一則「樂隊成員對粉絲吃藥的不同反應」趣聞便被認為體現了兩者差異，當粉絲提到吃了安神的清心丸時，F人成員馬上關心粉絲「因為太緊張了嗎？」，T人成員則是在得知粉絲仍然緊張後，說「原本想說有效的話我也要吃吃看，那我不吃了」，引來許多網友回覆「一個在乎你的心情，一個只在乎藥有沒有效」、「真的是T和F的標準反應」、「我是F，覺得T的反應真的很神奇，看來思考過程本身就不一樣吧」。

最後的維度則是「感知（P）／判斷（J）」，並以J人獲得更高的聲量。兩者主要差異為「執行方式」，P人較喜歡開放、有彈性的生活，重視探索與體驗，J人則偏好有條理的執行方式，傾向制定計劃掌握生活。

以旅遊為例，J人網友表示自己一定會制定詳細計畫，且「很討厭計畫被打亂」，P人網友則直言「真的無法忍受固定的行程，我喜歡隨興的旅遊」，顯示J人與P人在生活方式上的不同。

雖然現今許多人會以MBTI作為了解自我的工具，但網友也提醒「拿來當話題還不錯，但是不要盡信，不要用這種東西去定義你自己」，測驗結果所顯示的僅是一種傾向，最重要的是綜合運用這八種能力，吸收有益的建議，才能打造更理想的生活！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「MBTI八種性格傾向」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/01~2024/12/23，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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