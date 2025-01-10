12星座理財績效排行榜！冠軍金牛、亞軍巨蟹、最後一名是火象的他

2025年的到來，又是新的開始！回顧2024，受惠 AI 浪潮，台股加權指數漲幅成為亞洲主要股票市場NO.1（28.39%），台股更是成為台灣年輕人首選的理財工具之一。台灣最大的投資討論平台《股市爆料同學會》的平台數據，2024 年用戶討論股票的貼文篇數相比去年成長近 3 倍。

股市爆料同學會獨家揭密，2024究竟是哪個星座最會理財？哪種MBTI財運爆棚成為2024最大贏家？一次大公開！

2024 年最會投資的星座排行揭曉！股市高手是他：固執堅守投資策略

股市爆料同學會統計 2024 年台灣投資賺最多的星座，金牛座以18%報酬率獲得第一，遠高於全體平均（8.41%）！

金牛座的投資人以財務意識強、投資穩健見稱，也許在牛市盛況時，固執的金牛反而最能堅持投資策略，穩穩賺錢。

牡羊座則低於平均，報酬率在5%以下，可能是因為喜歡快速決策，熱愛挑戰的特質，更傾向短期操作。

魔羯座精於計畫，同時冷靜、機智的特質，使其在 2023年年度回顧調查中奪冠，2024 年也穩居前三。

投報率最高的前五名是金牛座、巨蟹座、魔羯座、獅子座、天秤座；較差的倒數五名是牡羊座、處女座、雙子座、射手座、水瓶座。

用 MBTI 看投報率準嗎？賺最多的投資人竟都是這人格！

以 MBTI 細分的話，根據統計，注重預測、計畫的 J 型人在投資上的平均報酬率達到 12%，遠高於注重感覺、彈性的 P 型人（4%）。整體 16 型人格中，也由 INTJ（建築師）、ESTJ（總經理）兩種人格奪冠。

INTJ 注重前瞻性、分析能力強、重視長期規劃，而 ESTJ 務實、果斷、執行高效，兩種理性的 J 人平均報酬率都達到 19%，不相上下。

而 ENFP（競選者）、ESFP（表演者），兩者重視情感勝過邏輯（F）、靈活開放（P）的特質，可能在需要理性判斷的股市中較不吃香，投資績效為負，期待這兩種投資人可以在 2025 年逆轉奪冠！

睡越少反而賺越多？揭曉睡眠時間跟投報率關聯！

睡越多精神越好，才能在股市賺更多？事實可能相反！統計結果顯示，睡眠時間少於 4 小時的夜貓子型投資人，竟能繳出平均 26% 的報酬率！

而睡覺 6-8 小時的投資人，報酬率為 11 %，超過 8 小時的投資人報酬率繼續下降，僅為 0.3%。

數據顯示睡眠時間少於 4 小時的投資人每天平均看盤時間為 9 個小時，投入大量精力，所以他們的績效相對較好。

回顧2024，穩健的投資策略和擁有紀律操作的特質星座和人格脫引而出，2025新年新氣象，期待2025全台灣投資人財運爆棚，帶來財務豐收！