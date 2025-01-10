絕對不合三對婆媳組合！牡羊X獅子天天開戰、「這組」各種腦補會瘋掉

婆媳問題絕對是所有想結婚或是已經結婚的人會遇到的「熱門話題」，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享三種最好保持距離的婆媳組合，這些組合沒有對或錯，只是從本質上看不適合，建議參考太陽星座、月亮星座和上升星座。

Top3 處女座 X 水瓶座

注意細節 X 不拘小節

處女座對平常的種種細節都會非常在意，反之水瓶座總是很灑脫。假設處女座是媳婦，水瓶座是婆婆，煮好一桌菜之後，婆婆沒想太多先開動，媳婦就會覺得婆婆不開心，開始腦補各種劇情；反之，處女座是婆婆，水瓶座是媳婦，如果媳婦先開動，婆婆會覺得為什麼沒有等所有人到齊，不尊重這個家。

Top2 射手座 X 摩羯座

自由奔放 X 傳統保守

射手座會有自己的方式去照顧家人，但是如果遇到摩羯座的婆婆可能就比較不好過了。摩羯座相對會傳統一些，可能摩羯座婆婆年輕時總是逼著自己第一個起床做家務、早餐，會用比較傳統的家庭主婦觀念去看待家裡，如果射手座媳婦沒有跟他理想的一樣，可能就會有點不開心。

Top1 牡羊座 X 獅子座

不肯服輸 X 要做老大

與前面兩種極端個性的組合不一樣，牡羊座和獅子座是因為太像了才會發生爭執。想像一下兩個主廚在一個廚房裡一起共事，能力都很好但是各有各的理念，因為都不服輸而引發一場屬於女人的戰爭。

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