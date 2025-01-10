快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

聽新聞
0:00 / 0:00

絕對不合三對婆媳組合！牡羊X獅子天天開戰、「這組」各種腦補會瘋掉

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婆媳不睦示意圖。圖／Ingimage）
圖為婆媳不睦示意圖。圖／Ingimage）

婆媳問題絕對是所有想結婚或是已經結婚的人會遇到的「熱門話題」，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享三種最好保持距離的婆媳組合，這些組合沒有對或錯，只是從本質上看不適合，建議參考太陽星座、月亮星座和上升星座

Top3 處女座 X 水瓶座

注意細節 X 不拘小節

處女座對平常的種種細節都會非常在意，反之水瓶座總是很灑脫。假設處女座是媳婦，水瓶座是婆婆，煮好一桌菜之後，婆婆沒想太多先開動，媳婦就會覺得婆婆不開心，開始腦補各種劇情；反之，處女座是婆婆，水瓶座是媳婦，如果媳婦先開動，婆婆會覺得為什麼沒有等所有人到齊，不尊重這個家。

Top2 射手座 X 摩羯座

自由奔放 X 傳統保守

射手座會有自己的方式去照顧家人，但是如果遇到摩羯座的婆婆可能就比較不好過了。摩羯座相對會傳統一些，可能摩羯座婆婆年輕時總是逼著自己第一個起床做家務、早餐，會用比較傳統的家庭主婦觀念去看待家裡，如果射手座媳婦沒有跟他理想的一樣，可能就會有點不開心。

Top1 牡羊座 X 獅子座

不肯服輸 X 要做老大

與前面兩種極端個性的組合不一樣，牡羊座和獅子座是因為太像了才會發生爭執。想像一下兩個主廚在一個廚房裡一起共事，能力都很好但是各有各的理念，因為都不服輸而引發一場屬於女人的戰爭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

婆婆 媳婦 星座

延伸閱讀

四星座「招財貓」體質？金牛賺錢小蜜蜂、他靠幸運致富

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

尾牙想中大獎？命理師曝12星座開運法…金牛座要喝綠色果汁

一臉溫柔卻「城府極深」三星座！雙魚情勒高手、他暗中布局弄別人

相關新聞

絕對不合三對婆媳組合！牡羊X獅子天天開戰、「這組」各種腦補會瘋掉

婆媳問題絕對是所有想結婚或是已經結婚的人會遇到的「熱門話題」，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享三種最好保持距離的婆媳組合，這些組合沒有對或錯，只是從本質上看不適合，建議參考太陽星座、月亮星座和上升星座。

好心當驢肝肺？3星座老被欺負…處女付出太多、兩星座太共情被吃定

這些星座就是因為人太好才會被利用！星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享容易被人欺負的星座，建議參考太陽星座、月亮星座和上升星座。

12星座理財績效排行榜！冠軍金牛、亞軍巨蟹、最後一名是火象的他

股市爆料同學會獨家揭密，2024究竟是哪個星座最會理財？哪種MBTI財運爆棚成為2024最大贏家？一次大公開！

2025上半年運勢／2星座有貴人、水瓶別躺平、獅子桃花開別亂來

剛剛跨進2025年，來看看今年的上半年運勢如何吧！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『「星座」2025上半年《12星座》整體運勢🌟』，建議參考上升星座為主，太陽星座為輔。

每年逾10萬人！台中萬和宮點燈、安太歲爆人潮時間曝光

台中萬和宮每年吸引逾10萬人點光明燈、安太歲等，信眾不但為家人求平安，也有替車子、寵物安太歲，高人氣現排隊人潮；董事長蕭...

神秘人衝進家揹出80歲嬤「家人傻眼」… 幾分鐘後民宅真的爆炸了

印象最深刻的一回，是到偏鄉社區做田野調查。那天一早在搭長途客運路途上，就一直接收到神明給我的訊息，說是有事要我務必幫忙，不要忘記。前一天晚上準備資料睡得晚，第二天一早醒來神智不清，當下對這樣的奇特訊息反而不太在意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。