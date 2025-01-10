好心當驢肝肺？3星座老被欺負…處女付出太多、兩星座太共情被吃定

這些星座就是因為人太好才會被利用！星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享容易被人欺負的星座，建議參考太陽星座、月亮星座和上升星座。

Top3 處女座／謹慎小心 易被誤解

愛照顧人的處女座往往都是以慈父慈母的態度在照顧人，不小心照顧對方太多而忘記自己的感受，有時候甚至寵壞對方，覺得你的付出是理所當然的，這就是處女座會被欺負的地方。

Top2 雙魚座／太過善良 輕信他人

眾所周知雙魚座的共情能力很強，這雖然是一個優點，卻也害了雙魚座常常將自己套入別人的情境中，導致容易被別人圈套給欺騙。雙魚座想要改善這一點一定要在心裡保持疑問，不要用同理心腦補幫對方解釋。

Top1 巨蟹座／過於感性 易被利用

巨蟹座對最親近的人是沒有防備心的，如果好朋友、親近的人、關心的人想利用巨蟹座的感性，可以輕鬆掌握。巨蟹座一定要逆向思維，反過來問對方為什麼這麼做。

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